?? exceção de Piton, suspenso, Vasco deve repetir escalação

O Vasco não deverá ter mudanças bruscas na escalação para enfrentar o Independiente del Valle (EQU), nesta terça-feira (22/7), em São Januário. Isso porque o técnico Fernando Diniz só deverá retirar uma peça em relação ao time que empatou em 1 a 1 com o Grêmio, no último sábado (19/7), também em São Januário, mas pelo Brasileirão.

Lucas Piton, expulso no jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana contra o Del Valle, cumprirá suspensão e, por isso, abre vaga na lateral-esquerda. Dessa forma, segundo informações da “Itatiaia”, Diniz deve optar por Leandrinho ou Victor Luis no setor. O primeiro condiz mais com a necessidade do jogo, já que o Vasco precisa vencer por quatro gols de diferença para ter alguma chance de avançar às oitavas.

Afinal, Leandrinho, de 20 anos, tem características mais ofensivas. No entanto, ele retornou recentemente de empréstimo ao Al-Shabab (SAU) e ainda não atuou desde a volta. Sequer ficou no banco contra o Grêmio, aliás. Dessa forma, Victor Luis pode ter maior chance de participar do duelo. Mais defensivo, ele entrou no lugar de GB quando Piton foi expulso contra o Del Valle, na última terça, aos 10′ de jogo.

Assim, a provável escalação do Vasco para enfrentar o time equatoriano é: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Leandrinho (Victor Luis); Hugo Moura, Tchê Tchê, Rayan, Nuno Moreira e David; Vegetti.

