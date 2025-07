Rangers x Panathinaikos: onde assistir, escalações e arbitragem

Rangers e Panathinaikos começam a disputar a 2ª fase Preliminar da Champions nesta terça-feira (22). As equipes se enfrentam às 15h45 (de Brasília), no Ibrox Stadium, na Escócia, no primeiro duelo entre os times. A partida da volta será disputada em Atenas, na Grécia, e quem vencer encara o vencedor do confronto entre Viktoria Plzen x Servette FC na terceira rodada dos playoffs da principal competição de clubes do futebol europeu.

Onde assistir

A partida não terá transmissão para o Brasil.

Como chega o Rangers

O Rangers inicia sua campanha na Champions e quer aproveitar o fator casa para garantir uma vantagem no primeiro confronto contra o Panathinaikos. Vice-campeão escocês na última temporada, o time de Glasgow fez somente um amistoso até agora, no empate por 2 a 2 contra o Club Brugge, e ainda enfrenta o Middlesbrough entre os jogos europeus. O elenco passou por uma reformulação, com oito reforços, entre eles o colombiano Oscar Cortes (ex-Lens), e cinco jogadores deixaram o clube.

No ataque, o brasileiro Danilo Pereira é um dos destaques e a principal referência da equipe. No gol, Liam Kelly pode ganhar a vaga de Jack Butland, e Nasser Djiga, recém-contratado do Wolverhampton, deve fazer sua estreia na defesa. Contudo, Rabbi Matondo, lesionado, aparece como desfalque.

Como chega o Panathinaikos

Por outro lado, o Panathinaikos também faz sua estreia na Champions com o objetivo de voltar à primeira fase após mais de dez anos. Vice-campeão grego na última temporada, o tradicional clube de Atenas está sob o comando do português Rui Vitória, e a equipe chega embalada após chegar às oitavas de final da Liga Conferência na última temporada. Para reforçar o elenco, o clube trouxe quatro reforços pontuais, com destaque para o meia Pedro Chirivella, ex-Nantes, e o goleiro Alban Lafont.

No setor ofensivo, o Panathinaikos aposta no brasileiro Tetê, titular absoluto e uma das peças mais importantes do ataque. Porém, o time terá a ausência do zagueiro Georgios Kyriakopoulos, lesionado.

RANGERS x PANATHINAIKOS

2ª fase Preliminar da Champions

Data-Hora: terça-feira, 22/07/2025, às 15h45 (de Brasília).

Local: Ibrox Stadium, em Glasgow, na Escócia.

RANGERS: Butland, Tavernier, Propper, Souttar, Yilmaz; Barron, Raskin, Diomande; Danilo Pereira, Cerny, Dressers. Técnico: Russell Martin.

PANATHINAIKOS: LaFont, Vagiannidis, Palmer-Brown, Ingasson, Max; Siopis, Chrivella, Maksimovic; Tetê, Pellistri, Swiderski. Técnico: Rui Vitória.

Árbitro: Donatas Rumšas (LTU).

