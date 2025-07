Wesley admite procura de clube da MLS, mas garante foco no Internacional

Wesley segue despertando o interesse de clubes do exterior mesmo longe do seu melhor momento pelo Internacional - (crédito: Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

O atacante Wesley segue como um dos jogadores do Internacional que mais despertam o interesse do mercado. O clube gaúcho não confirma que recebeu uma procura do Portland Timbers, dos Estados Unidos. Entretanto, o camisa 21 reconheceu que houve uma procura, porém evitou se aprofundar sobre o contato. Apesar disso, o jogador garantiu que a sua dedicação está totalmente no Colorado.

“Sempre chega. No início do ano, teve sondagem do América (México), agora acabou de sair outras coisas. Porém, estou focado no Inter”, frisou o atleta.

De acordo com informações, o Portland Timbers chegou a realizar uma proposta de oito milhões de dólares (pouco mais de R$ 44 milhões na cotação atual). No entanto, a postura da diretoria do Inter é de desmentir qualquer investida do clube da MLS.

Inclusive, o Colorado entende que o valor ideal para vender Wesley seja algo próximo a esses oito milhões de dólares pela sua parte. Vale relembrar que o clube gaúcho é dono de 50% dos direitos econômicos do camisa 21. Além disso, o Palmeiras é proprietário da outra metade do passe.

Internacional suporta tentativas de comprar Wesley

Em momento anterior a proposta do Portland Timbers, outros dois clubes também tentaram convencer o Inter a vender o atacante, porém também sem êxito. No caso, o América e o Tigres, ambos do México, assim como o Krasnodar, da Rússia. Na primeira parte da atual temporada, Wesley não conseguiu repetir seu desempenho de destaque em 2024. Afinal, ele soma apenas um gol e três assistências em 28 partidas. Apesar disso, o camisa 21 não perdeu prestígio com o técnico Roger Machado.

Mesmo sem manter o rendimento, o comandante o manteve entre os titulares do Internacional pela sua relevância na fase ofensiva do time. Na temporada passada, Wesley rapidamente se consolidou como peça importante depois de passagem discreta pelo Cruzeiro. Em 2024, foram 13 gols em 48 jogos.

