Argentina perde pênalti no fim, mas vence o Peru pela Copa América Feminina

A Argentina conquistou uma vitória suada na Copa América Feminina. A equipe venceu o Peru por 1 a 0, nesta segunda-feira (21). O único gol da partida, aliás, foi marcado pela atacante Yamila Rodríguez. O resultado, contudo, poderia ter sido mais elástico. Nos acréscimos, a equipe argentina ainda desperdiçou uma cobrança de pênalti. A vitória, portanto, foi muito importante para as pretensões do time na competição.

O jogo

O jogo, de fato, foi de amplo domínio da seleção argentina. Desde o primeiro tempo, a equipe controlou a posse de bola. Além disso, criou as melhores oportunidades de gol para abrir o placar. O Peru, por sua vez, se postou de forma muito defensiva. O time, assim, buscou segurar o empate e apostou em raros contra-ataques.

O gol da vitória, no entanto, só saiu no final do segundo tempo. Aos 42 minutos, a atacante Yamila Rodríguez marcou de cabeça. O gol, inclusive, premiou a grande insistência da equipe argentina na partida. A vitória parecia que seria a única emoção do final do jogo. Contudo, ainda havia tempo para um lance capital e dramático.

Já nos acréscimos, aos 52 minutos, a Argentina teve um pênalti a seu favor. A atacante Bonsegundo foi para a cobrança com a chance de ampliar. No entanto, sua finalização explodiu na trave. O pênalti perdido, por fim, não fez falta para o resultado final. A vitória por 1 a 0, de qualquer forma, já estava garantida.

O apito final, consequentemente, selou a importante vitória da Argentina. O resultado deixa a equipe em uma boa situação no grupo. O Peru, por outro lado, lamenta a derrota no final. A equipe, sem dúvida, se defendeu bem, mas não conseguiu segurar a pressão.

Regulamento

A primeira fase tem cinco seleções em dois grupos e as duas primeiras vão às semifinais. A campeã e a vice se classificam para os Jogos Olímpicos de 2026. Mas as seleções em terceiro, quarto e quinto jogam o Pan-Americano, que será no Peru. Caso a seleção peruana fique nos cinco primeiros lugares, a sexta colocada também vai ao Pan;

Jogos da 4ª rodada da Copa América

segunda-feira (21/7)

Argentina 1×0 Peru

21h – Chile x Equador

Folga: Uruguai

Sábado (22/7)

18h – Colômbia x Bolívia

21h – Paraguai x Brasil

Folga: Venezuela

