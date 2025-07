Paraguai x Brasil: onde assistir, escalações e arbitragem

A Seleção Brasileira enfrenta o Paraguai nesta terça (22), às 21h (de Brasília), pela quarta rodada da fase de grupos da Copa América Feminina. O confronto será no estádio Chillogallo, em Quito, no Equador. Sob o comando de Arthur Elias, as Canarinhas, assim, buscam manter os 100% de aproveitamento na competição e encaminhar a classificação para próxima fase. Do outro lado, as “Albirrojas” buscam reação no torneio.

Onde assistir

A partida entre Paraguai e Brasil, pela quarta rodada do Grupo B da Copa América, aliás, terá a transmissão do Sportv e da TV Brasil

Como chega o Paraguai

O Paraguai está em quarto lugar no grupo, com uma vitória e um empate. Na estreia, a equipe comandada pelo brasileiro Fabio Funkumoto bateu a Bolívia por 4 a 0, mas perdeu o segundo por 4 a 1 para a Colômbia. Com a goleada, a equipe foi da liderança do grupo B para o quarto lugar, fora da zona de classificação às quartas após goleada. Assim, o desafio das paraguaias é encarar a seleção favorita ao título e dona do melhor ataque da competição. Um dos trunfos da equipe é a atacante Martinez Ovando, com quatro gols marcados, artilheira da disputa.

Como chega o Brasil

Líder do Grupo B, a Seleção venceu seus dois primeiros jogos pela competição. Na primeira partida, bateu a Venezuela por 2 a 0, e no segundo, a Bolívia por 6 a 0. A vaga nas semifinais da competição, aliás, pode ser assegurada já na quarta rodada em caso de vitória do Brasil sobre o Paraguai. Se empatar, o acesso para a fase seguinte também fica muito próximo pela vantagem no saldo de gols. A Amarelinha, assim, busca o nono título da competição em que é a maior ganhadora.

PARAGUAI x BRASIL

Copa América Feminina – Grupo B – 4ª rodada

Data-Hora: 22/7/2025 (terça-feira), às 21h (de Brasília)

Local: Estadio Cooprogreso Gonzalo Pozo Ripalda, em Quito (EQU)

Onde assistir: Sportv e TV Brasil

PARAGUAI: Soledad Belotto; Martínez, Bogarin, Ojeda; Barreto, Fanny Godoy, Aguilera, Arrieta; Chamorro, Ramos, Martinez. Técnico: Fabio Funkumoto

BRASIL: Lorena; Antonia, Isa Haas e Fê Palermo; Luany, Angelina, Duda Sampaio e Yasmin; Gabi Portilho e Ary Borges (Marta); Amanda Gutierres e Gio Queiroz (Kerolyn). Técnico: Arthur Elias

Árbitra: Dione Rissios (CHI)

Assistentes: Marcia Castillo (CHI) e Leslie Vasquez (CHI)

