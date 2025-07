Seleção Sub-20 é convocada para amistosos

O técnico Ramon Menezes convocou a Seleção Brasileira Sub-20 para os amistosos contra o Paraguai, nos dias 8 e 11 de agosto, em Assunção. Os jogos fazem parte da preparação para a Copa do Mundo, em setembro, no Chile. No entanto, este será o último teste antes da lista final para a competição mundial.

Os jogadores convocados vão se apresentar na manhã do dia 4 do próximo mês, em São Paulo. Assim, no mesmo dia, o treinador e a sua comissão técnica comandarão um treino no CT do Corinthians. No dia seguinte, portanto, a delegação brasileira embarca para a capital paraguaia, onde ficará concentrada no centro de treinamento da seleção local.

Este será o segundo confronto entre Brasil e Paraguai no ano. Afinal, as seleções se enfrentaram pela terceira rodada da fase final do Sul-Americano Sub-20. Na ocasião, a Seleção Brasileira venceu por 3 a 1, com gols de Gustavo Prado, Rayan e Alisson. Dessa forma, a equipe comandada por Ramon Menezes também garantiu a vaga na Copa do Mundo.

Desde a conquista do título do Sul-Americano Sub-20, a Seleção Brasileira disputou três amistosos no Cairo, capital do Egito, em junho. Assim, o Brasil começou bem e goleou a Coreia do Sul por 4 a 0, no primeiro jogo. Contudo, na sequência empatou com Islândia (0 a 0) e Arábia Saudita (1 a 1).

Convocação da Seleção Sub-20:

Goleiros

Otávio – Cruzeiro

Lucas Furtado -Flamengo

Aranhã – Palmeiras

Defensores

Arthur Dias – Athletico-PR

Derik – Athletico-PR

Gilberto – Palmeiras

Iago – Flamengo

João Souza – Flamengo

Luiz Gustavo – Vasco

Pedro Lima – Wolverhampton

Robson – Palmeiras

Meias

Dudu – Athletico-PR

Gabriel Bontempo – Santos

Gabriel Moscardo – Braga

Rayan Lucas – Sporting

Gabriel Carvalho – Internacional

Matheus Alves – CSKA Moscou

Atacantes

Erick Belé – Palmeiras

Gustavo Nunes – Brentford

Lorran – Flamengo

Luca Meirelles – Santos

Riquelme Fillipi – Palmeiras

Wesley – Al-Nassr

