Cléber Xavier confirma retornos no Santos para enfrentar o Internacional

O Santos tem duas alterações confirmadas para o duelo contra o Internacional, que acontece na próxima quarta-feira (23), às 21h30, na Vila Belmiro. O treinador Cléber Xavier promoverá o retorno do lateral-esquerdo Escobar e do zagueiro João Basso.

A dupla ficou no banco de reservas na derrota para o Mirassol, no último sábado (19), sendo substituída por Igor Vinícius e Zé Ivaldo. O treinador justificou o retorno pelo bom rendimento que os dois jogadores tiveram ao lado de Luan Peres e Souza.

“Os retornos do Escobar e do João Basso são certos. A linha defensiva de Escobar, Basso, Luan Peres e Souza é a linha que mais me entregou, que tenho gostado muito”, afirmou, em entrevista ao canal De Olho no Peixe.

Mesmo com a troca e a derrota, Cléber Xavier elogiou a partida de Igor Vinícius contra o Mirassol. O lateral realizou sua estreia em seu retorno ao Santos. O técnico explicou que o jogador fez um bom jogo na parte ofensiva, mas que precisa de mais aprimoramento na defesa.

“Conversei com o Igor, que para mim fez um grande jogo no aspecto ofensivo, no aspecto defensivo a gente tem de trabalhar mais alguns detalhes no entendimento do conceito. Vamos trabalhar com ele na prática e na teoria. É um jogador muito útil, que vai nos ajudar saindo jogando ou entrando”, pontuou.

