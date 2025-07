Manchester City recebe recusa por jogador do Barcelona

Koundé é considerado uma peça importante no Barcelona e as conversas pela renovação têm evoluído - (crédito: Foto: David Ramos/Getty Images)

O Manchester City demonstrou interesse na contratação de Jules Koundé, mas recebeu uma resposta negativa. De acordo com o jornalista Fabrice Hawkins, da ‘RMC Sports’, o zagueiro francês não tem intenção de deixar o Barcelona nesta janela de transferências. Além do clube inglês, a informação é de que outro gigante europeu também procurou o jogador, mas ele deixou claro que quer continuar na Catalunha e já conversa sobre renovação com o Barça.

Com contrato até 2027, Koundé é considerado uma peça importante no elenco comandado por Hansi Flick e tem boa relação com a comissão técnica e a diretoria. De acordo com a imprensa espanhola, as conversas pela renovação têm evoluído bem nas últimas semanas e há otimismo dos dois lados. Apesar de não ser uma situação urgente, o clube espera concluir o novo acordo ainda nesta janela, desde que o fair play financeiro permita.

Prestes a completar 27 anos em novembro, o defensor se firmou como lateral-direito e demonstra confiança em seu papel no time. Assim, ele já expressou o desejo de continuar por muito tempo no Camp Nou.

