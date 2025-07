Presidente do Atlético de Madrid ‘desconversa’ sobre saída de Rodrigo de Paul

Enrique Cerezo evita confirmar saída do jogador que está no clube desde 2021 - (crédito: Foto: Denis Doyle/Getty Images)

Há alguns dias, a informação ratificada por diferentes veículos da imprensa mundial deu conta de que o próximo clube do argentino Rodrigo de Paul será o Inter Miami. Entretanto, o presidente do Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, se posicionou de forma a colocar essa situação em dúvida.

Em entrevista dada para a rádio espanhola RNE, o mandatário do clube de Madri evitou dar certeza sobre o rumo do atleta de 31 anos que está desde 2021 sob as ordens do também argentino Diego Simeone. No clube da Espanha, são 187 compromissos com 14 gols e 25 assistências.

Cerezo chegou a dizer que as múltiplas afirmações sobre a saída do argentino se tratam apenas de “suposições”. Dando a entender, dessa forma, que as questões burocráticas para dar este negócio como certo não estão superadas:

“Tudo (a respeito do futuro de Rodrigo de Paul) são suposições. É muito fácil apenas dizer que ele acertou ou não acertou. A verdade é que ainda não sabemos (sobre a continuidade do atleta).”

Apesar do tom que pode dar alguma esperança aqueles que querem ver De Paul por mais tempo nos Colchoneros, a tendência é que o atual panorama que o liga ao Inter Miami se confirme. Não por acaso, o jogador não integra o trabalho de pré-temporada que vem sendo desenvolvido por seus companheiros com o intuito de solucionar a parte burocrática e se transferir para o clube onde atua Lionel Messi.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.