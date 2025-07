Internacional acerta a venda do zagueiro Kaique Rocha para o futebol português

O Internacional negociou mais um jogador de seu elenco nesta segunda-feira (21). O clube acertou a venda do zagueiro Kaique Rocha, de 24 anos. O novo destino do atleta, aliás, é o Casa Pia, da primeira divisão de Portugal. A transferência, que é em definitivo, será oficializada já nesta terça-feira (22). O jogador, inclusive, nem treinou com o grupo colorado hoje.

A saída do zagueiro, de fato, se deve à total falta de oportunidades no time. O jogador teve pouquíssimo espaço com o técnico Eduardo Coudet neste ano. Ele, por exemplo, atuou em apenas uma única partida durante toda a temporada. Sua aparição foi ainda no Campeonato Gaúcho, contra o Brasil de Pelotas, quando entrou no segundo tempo.

O negócio entre os clubes, contudo, foi selado de forma definitiva. Kaique Rocha ainda tinha um contrato relativamente longo com o Inter. Seu vínculo com o time gaúcho era válido até o mês de dezembro de 2026. As partes, no entanto, não divulgaram oficialmente os valores financeiros da transferência.

Esta foi a segunda e pouco aproveitada passagem de Kaique Rocha pelo Beira-Rio. O jogador, que agora retorna ao futebol europeu, não conseguiu se firmar no time. No Casa Pia, por sua vez, ele busca mais minutos e uma nova sequência em campo. A expectativa, enfim, é que ele possa ter mais oportunidades em Portugal.

