Ganso se recupera de lesão e volta a treinar com bola

Boa notícia para o Fluminense. O meia Paulo Henrique Ganso se recuperou de uma lesão muscular e voltou a treinar com bola, nesta segunda-feira (21), no CT Carlos Castilho. Assim, o camisa 10 pode voltar a ficar à disposição para o jogo contra o Palmeiras, mas não tem presença garantida.

Ganso sofreu um edema na coxa direita no quadríceps da coxa direita antes da partida contra o Cruzeiro. Dessa forma, ficou longe das atividades nos últimos dias e não jogou o clássico contra o Flamengo, domingo (20), no Maracanã. O técnico Renato Gaúcho chegou a revelar que o camisa 10 estava escalado, mas a lesão mudou os planos.

A presença de Ganso contra o Palmeiras, na quarta-feira (23), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela 16ª rodada do Brasileirão, dependerá do treino desta terça (22). O camisa 10 jogou com frequência em maio, mas praticamente não jogou no Mundial de Clubes, em junho. Ao todo, o camisa 10 atuou somente por 45 minutos contra o Ulsan, da Coréia do Sul.

Titular e um dos destaques do Fluminense nos últimos anos, Ganso está longe da melhor forma em 2025. O camisa 10 perdeu a pré-temporada por causa de uma miocardite, passou por cirurgia e ficou afastado por um tempo. Na temporada, ele soma apenas 13 jogos, um gol e uma assistência com a camisa tricolor.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.