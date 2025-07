Lucas Freitas vira dúvida, e Hugo Moura pode jogar na zaga

Após perder o jogo de ida para o Independiente del Valle por 4 a 0, o Vasco terá um grande desafio para chegar às oitavas de final da Sul-Americana. Afinal, o Cruz-Maltino precisa devolver a diferença ou vencer por cinco gols para conseguir reverter o cenário. Contudo, pode ter mais um desfalque. O zagueiro Lucas Freitas não treinou por causa de uma forte gripe e virou dúvida.

Sem Lucas Freitas à disposição na atividade desta terça-feira (21), no CT Moacyr Barbosa, o técnico Fernando Diniz resolveu fazer testes. Assim, o treinador improvisou o volante Hugo Moura na zaga ao lado de João Victor. O comandante, no entanto, não definiu a escalação ainda, mas deve repetir a base da partida de ida, com exceção de Lucas Piton, suspenso.

Portanto, o Vasco deve ir a campo contra o Independiente del Valle, do Equador, escalado com: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Hugo Moura e Victor Luís; Tchê Tchê, Jair, Nuno Moreira, Rayan e Garré; Vegetti.

No jogo de ida, Diniz escolheu GB para substituir Coutinho, que segue tratamento de lesão na panturrilha esquerda. Contudo, GB também teve uma lesão na coxa esquerda diagnosticada, na véspera do jogo contra o Grêmio, sábado (19), em São Januário. Assim, Garré deve ser o escolhido para completar o ataque ao lado de Nuno Moreira, Rayan e Vegetti.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.