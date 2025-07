Palmeiras mira volante português para repor saída de Richard Ríos

O Palmeiras já começa a traçar os seus primeiros alvos na reposição de Richard Ríos, negociado com o Benfica. Depois da recusa do mexicano Marcel Ruíz, do Toluca, o Verdão já monitora a situação do volante brasileiro, naturalizado português, Otávio, atualmente no Al Nassr, da Arábia Saudita. A informação foi divulgada pelo portal O Jogo.

O jogador pode estar de saída do clube árabe. O novo treinador da equipe, Jorge Jesus, não relacionou Otávio entre os 28 atletas para a pré-temporada na Áustria. Com isso, a especulação de uma transferência cresceu nos últimos dias. De acordo com o veículo português, o Al Ahli e o Al Qadisiyah, ambos da Arábia Saudita, também estão interessados no volante.

Otávio é um nome que agrada Abel Ferreira há muito tempo. Em 2021, o clube colocou o volante no radar, quando ele ainda estava no Porto. Entretanto, o negócio não foi para frente por conta da situação financeira do Palmeiras na época.

Agora, com maior poder aquisitivo, Otávio ainda é visto como um jogador caro para o Verdão. Com contrato até junho de 2026, sua multa rescisória é especulada na casa dos 15 milhões de euros, quase R$ 100 milhões de reais. Apesar de ter recebido mais que isso na negociação de Ríos, o clube não pretende fazer grandes investimentos em uma nova contratação, até porque já trouxe Lucas Evangelista com a missão de substituir o colombiano, como afirmou Abel.

“Tivemos uma conversa os três. A Leila, eu e o (Anderson) Barros. Sempre digo ao Barros que sempre que nós conseguirmos antecipar uma compra para prever uma venda, é ótimo. E foi o caso do Lucas Evangelista. Nós sabíamos que o Ríos ia sair. Sabíamos disso”, revelou o treinador português.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.