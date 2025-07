Botafogo libera Barbosa e acerta a saída de trio para Portugal

O Botafogo não conta mais com o volante Danilo Barbosa, já ciente do ponto final em sua trajetória no Mais Tradicional. Assim, o cabeça de área está livre para fechar com outro clube: Fortaleza e Atlético Mineiro disputam a contratação do jogador. A informação é do site “ge”.

Barbosa tem contrato com o Botafogo até o fim deste ano e já foi avisado pelo Glorioso que o vínculo não será renovado e não colocará nenhum empecilho quem quiser levá-lo agora.

Ex-Botafogo, Renato Paiva indicou o nome de Barbosa à diretoria do Fortaleza. Nos últimos dias, no entanto, o Galo também surgiu na parada na briga pelo volante.

Reserva do Botafogo, no início do ano, Barbosa também teve o nome ventilado no Santos, Grêmio e Red Bull Bragantino. Na ocasião, entretanto, ele decidiu continuar na Estrela Solitária.

Mais saídas no Botafogo

O Alvinegro, também nesta segunda-feira (21), acertou a saída de um trio da base ao futebol português, de acordo com o jornal “O Globo”. O atacante Lobato vai para o Rio Ave, clube do bilionário Evangelos Marinakis, com quem John Textor, sócio majoritário do Glorioso, mantém boas relações. Ele assina por três anos, com o Glorioso mantendo 40% de uma possível negociação futura.

O meia-atacante Yarlen, por sua vez, vai para o Tondela, por empréstimo até junho de 2026, com opção de compra avaliada em 7 milhões de euros (R$ 45,5 milhões).

Por fim, o volante Kauê, que figurava no elenco principal, está de malas prontas para o Porto B. Ele reforçará o Dragão com vínculo de quatro temporadas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.