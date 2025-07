Ex-Internacional, Alemão vira reforço de clube mexicano

Depois de duas temporadas atuando pelo Real Oviedo, da Espanha, o atacante Alemão retornou para o continente americano. Nesta segunda-feira (21), o jogador de 27 anos de idade, conhecido no Brasil após passagem pelo Internacional, foi confirmado como reforço do Pachuca, do México.

Negociado pelo Inter com o futebol europeu, Alemão chegou ao clube da Espanha com uma importante missão: auxiliar a equipe no processo de retorno à elite local. Na primeira temporada, em 2023/2024, com seus oito gols em 29 compromissos, ele viu o time “bater na trave” ao ser derrotado, nos playoffs de acesso, para o Espanyol.

Contudo, em 2024/2025, o esforço foi recompensado com a sonhada vaga em LALIGA após biênio de 14 tentos e quatro passes para gols de seus companheiros em 44 jogos. Um de seus companheiros na empreitada foi o meio-campista Santi Cazorla, ex-Arsenal, que aceitou voltar ao clube onde surgiu para receber o mínimo permitido pela organização do torneio de 93 mil euros anuais. Algo que, na cotação vigente, equivale a R$ 591 mil.

Apesar do feito e a possibilidade de jogar uma das competições mais badaladas da Europa, o jogador fez um movimento que faz sentido quando se olha o aspecto administrativo dos clubes. Isso porque o Oviedo e o Pachuca pertencem ao mesmo grupo empresarial, denominado Grupo Pachuca.

Foi esse mesmo grupo, aliás, que viu recentemente um de seus clubes deixar a disputa do Mundial de Clubes por conta de conflito de regulamento, caso do León. Na oportunidade, a FIFA decidiu por determinar o novo ocupante do posto via partida eliminatória entre Los Angeles FC e América do México em duelo vencido pelos norte-americanos.

VIDEO

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.