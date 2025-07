Elenco do Athletico é alvo de protestos após derrota na Série B

Torcedor discutiu com membro da comissão técnica no avião - (crédito: Foto: Reprodução/X/Monique Vilela )

A delegação do Athletico foi alvo de protestos em seu retorno a Curitiba, na noite do último domingo (20). No retorno do Rio de Janeiro, após a derrota para a Volta Redonda pela Série B, cerca de 30 torcedores aguardavam a chegada do time rubro-negro no Aeroporto Afonso Pena.

Para evitar conflitos, o Athletico não desembarcou pela área comum do terminal e um ônibus buscou os jogadores ainda na pista, para deixar o local em uma saída alternativa. O grupo conseguiu se posicionar do lado de fora, próximo de onde o veículo estava parado. No protesto, os torcedores entoaram cânticos, como: “fora todo mundo, diretoria e elenco vagabundo” e “não é mole, não, tem que ter raça para jogar no Furacão”.

Apesar das medidas adotadas, houve uma confusão dentro do avião. Após o pouso da aeronave, um torcedor, que também retornava do jogo, começou a criticar os jogadores e discutiu com um funcionário da comissão técnica. A situação, registrada pela jornalista Monique Vilela, da rádio Transamérica Curitiba, que também estava no voo, gerou reclamações e protestos dos outros passageiros.

Confusão no desembarque da delegação do Athletico. Torcedores discutem pic.twitter.com/SNNGQVv7Bl — Monique Vilela (@Monivilela) July 21, 2025

O Athletico não faz uma boa campanha na Série B. O Furacão soma duas derrotas consecutivas, para Volta Redonda e Goiás. No momento, o Rubro-Negro ocupa a nona colocação, com 23 pontos, e está a três pontos do G4.

