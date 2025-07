Enzo Díaz se reapresenta no São Paulo após ficar de fora do clássico

Enzo Díaz se reapresentou com o resto do elenco no CT da Barra Funda - (crédito: Foto: Erico Leonan/São Paulo FC)

O São Paulo se reapresentou na tarde desta segunda-feira (21), após a vitória no clássico contra o Corinthians, realizada no sábado (19). Depois de um dia de folga, o Tricolor voltou aos trabalhos com o foco na partida contra o Juventude, na próxima quinta-feira (24), no Alfredo Jaconi.

Os atletas que iniciaram o Majestoso realizaram exercícios regenerativos na parte interna. Já o restante do elenco participou de um treino de força e potência, comandado pela preparação física do clube. Depois, sob a supervisão de Hernán Crespo, participaram de trabalhos no gramado e uma atividade com campo reduzido.

A novidade ficou pelo retorno do lateral-esquerdo Enzo Díaz. O argentino ficou de fora do clássico por conta de uma indisposição, e já está recuperado. Além dele, o lateral-direito Maik também trabalhou com o elenco. O jogador se recuperou de uma lesão muscular sofrida no confronto contra o Bahia, pelo Brasileirão Sub-20.

O CT da Barra Funda também recebeu a visita de integrantes da delegação do Stuttgart. O clube alemão disputa uma competição com sua equipe sub-19 em Cotia e possui parceria com o São Paulo nas categorias de base.

