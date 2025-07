Arthur Elias garante: ‘Faremos, contra o Paraguai, o nosso melhor jogo’

O Brasil, do técnico Arthur Elias, enfrenta o Paraguai, nesta terça-feira, 22/7, pelo Grupo B da Copa América feminina. Caso vença, estará classificado para a semifinal da competição que dá duas vagas aos Jogos Olímpicos de 2026. Na noite desta segunda-feira, durante coletiva, o técnico Arthur Elias afirmou que o torcedor pode ter total otimismo para a partida.

“Devemos fazer nesta terça-feira o nosso melhor jogo”, declarou o Arthur, demonstrando confiança na evolução da equipe e na vitória que levara o time aos nove pontos, o que assegurará, na pior das hipóteses, o primeiro lugar do Grupo B. O Paraguai tem 4 pontos.

O treinador disse que o descanso que o time teve, pois folgo na terceira rodada, deu tempo para o time fazer treinos intensos, com o grupo mais adaptado.

“Tivemos dois ótimos treinos nos últimos dias. Foram os melhores que fizemos até agora no Equador, com o grupo mais adaptado. Nas duas primeiras rodadas, enfrentamos seleções com características diferentes. A agora temos mais dois jogos que definirão a classificação”, avaliou Elias.

Paraguai merece atenção

Apesar da confiança, o treinador reforça o respeito ao adversário:

O Paraguai tem uma defesa forte, sai bem no contra-ataque”, disse, fazendo questão de elogiar a joia paraguaia Claudia Martínez, de apenas 17 anos, que já marcou quatro gols nesta Copa América.

“Joga muito. Acompanhei o Sul-Americano, vi vídeos dela no Sub-17, me surpreendi. Entrou como titular, fez a maioria dos gols. Tem muito talento, oportunismo, disputa bem os duelos. Ficamos felizes quando aparecem jogadoras como ela, que fazem a diferença. Mas confio mais nas minhas jogadoras.”

Arthur Elias confirma Fátima entre as relacionadas

Fátima sentiu uma lesão quando o treino estava aberto para a imprensa, e todos passaram a considerá-la uma grande dúvida para a partida. Mas Arthur Elias fez questão de acabar com a especulação:

“Depois que vocês saíram, a Fátima treinou muito bem. Fez até gol de falta, e eu a parabenizei. Ela está em ótimo momento. Assim como todo o grupo, ela está preparada”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.