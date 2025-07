Kerolin disputa artilharia da Copa América Feminina

Atual campeã da Copa América, a Seleção Brasileira feminina pode garantir vaga na semifinal. O Brasil enfrenta o Paraguai, nesta terça-feira (22), às 21h (de Brasília), no Estádio Gonzalo Pozo Ripalda, em jogo que vale muito mais do que a classificação. Afinal, a atacante Kerolin disputa a artilharia da competição e ficará frente a frente com a rival paraguaia Claudia Martínez.

A paraguaia Claudia Martínez é a artilheira da Copa América com quatro gols, seguida por Kerolin, com três. A camisa 7 da Seleção fez um hat-trick na goleada por 6 a 0 sobre a Bolívia. Assim, entrou na disputa pela artilharia. A atacante brasileira confia na boa fase para ajudar o time a sair com a liderança e esquentar a disputa pelo prêmio individual.

“Acho que é muito bom estar disputando pela artilharia, acho que as coisas acontecem naturalmente. É muito bom poder fazer um hat-trick também. Acredito que tenho que pensar em um jogo de cada vez, ajudar da melhor forma a seleção em si, sendo com gol, com assistência ou dando o meu melhor ali também defendendo”, disse.

Na era Arthur Elias, Kerolin soma sete gols em 13 jogos. Assim, a camisa 7 ganhou a confiança do treinador, além da Rainha Marta, que deseja transformá-la na próxima capitã da Seleção.

O Brasil venceu Venezuela (2 a 0) e Bolívia (6 a 0). Em caso de vitória sobre o Paraguai, garante a classificação para a semifinal da Copa América. Aliás, a Seleção Brasileira ganhou oito das nove edições da competição e nunca esteve de fora das semifinais. No histórico de confrontos com a seleção paraguaia pela competição, o Brasil venceu todos os 5 jogos.

