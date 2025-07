Corinthians paga primeira parcela de dívida e se livra de transfer ban

O Corinthians pagou a primeira das 24 parcelas que possui com seus credores na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD). Nesta segunda-feira (21), o clube pagou, primeiramente, o valor mínimo da parcela e depois quitou o saldo total previsto no acordo. Com isso, o Timão evitou a possibilidade de sofrer um transfer ban.

Principal interessado no acordo, o Cuiabá havia recebido um quinto dos R$ 750 mil previstos no início do dia e havia ligado o sinal de alerta. O Timão possui uma dívida de R$ 18 milhões com o clube mato-grossense.

O acordo no CNRD prevê que o Corinthians pode sofrer o transfer ban, sem poder registrar novos jogadores, por pelo menos seis meses, caso não execute o pagamento reiteradas vezes. Caso a punição viesse, ela seria mantida mesmo que o clube regularizasse o valor pendente.

Por conta da cobrança de diversos jogadores, atletas, clubes e empresários, o Corinthians formulou, em abril, um planejamento de pagamento aos seus credores no CNRD. O Timão acordou que pagará 24 parcelas a cada trimestre nos próximos seis anos, para abater um valor total de R$ 76 milhões.

