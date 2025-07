Corinthians pagou cerveja, remédios e até pelúcia durante gestão Duilio

Uma série de gastos com produtos e serviços de uso pessoal, custeados com recursos do Corinthians durante a gestão do ex-presidente Duilio Monteiro Alves, veio à tona em meio à crise política que abala o clube. Entre 26 de setembro e 31 de outubro de 2023, R$ 86.524,62 foram declarados em compras que vão de alimentação a medicamentos para disfunção erétil, cerveja, bijuterias e até um cachorro de pelúcia. A informação e os dados foram revelados pelo ”ge”.

O relatório de despesas foi assinado por Denilson Grillo, motorista de Duilio à época, contendo 176 notas e cupons fiscais. Parte dos comprovantes identifica os dois como compradores, com nome, CPF e até endereços pessoais. Ambos negam a autoria ou responsabilidade pelas planilhas, mas assinaturas coincidentes foram encontradas em outros documentos oficiais, como na Junta Comercial de São Paulo.

As contas da presidência em 2023 chegou a estar sendo aprovada pelo Conselho Fiscal e pelo Conselho Deliberativo, mas com ressalvas. Agora ainda mais controversas à luz das informações detalhadas.

De acordo com a planilha, R$ 80 mil acabaram sendo repassados em espécie à presidência em três parcelas As despesas somaram R$ 86.524,62, resultando em um pedido de reembolso de R$ 6.524,62 ao clube.

A maior parte dos valores está ligada a gastos com alimentação e mercados. Um caso chama atenção: o “Oliveira Minimercado”, que emitiu R$ 32,5 mil em sete notas de buffet em menos de duas semanas. A empresa consta como registrada no Jardim Ângela, na zona sul de São Paulo, a 35 km da sede do clube. Contudo, ao procurar o local, encontraram apenas uma residência comum, sem qualquer traço de atividade comercial.

Compras pessoais e remédios em dia de jogo do Corinthians

Algumas notas trazem itens sem qualquer relação com as atividades do clube. Em três compras de farmácia, encontraram pagamentos para remédios para disfunção erétil, como Tadalafila e Cialis. Aliás, um dos medicamentos chegou a estar sendo comprado em Fortaleza, no dia 3 de outubro, quando o Corinthians enfrentou o Fortaleza pela semifinal da Copa Sul-Americana.

Também constam no relatório compras de ração animal, bijuteria, roupas, cervejas, cigarros e até um cachorro de pelúcia. Há ainda recibos de prestação de serviço sem descrição do trabalho feito, incluindo um de R$ 2 mil para Sidney Balbino dos Santos, ex-assessor parlamentar de Andrés Sanchez, outro ex-presidente corintiano.

Sidney aparece novamente no relatório, dessa vez como comprador identificado em uma nota fiscal de roupas sociais, totalizando R$ 339,98 no dia 30 de outubro.

Duilio nega uso pessoal

Procurado, Duilio Monteiro Alves negou ter utilizado recursos do clube para fins pessoais. Disse também que não reconhece a planilha de gastos. Já o ex-motorista Denilson afirmou que não se lembra de ter assinado o documento, embora sua assinatura esteja em documentos similares de abertura de empresa.

Apesar dos indícios, a aprovação das contas acabou ratificada pelo Conselho Deliberativo. Assim, reforça as críticas sobre falta de transparência e fiscalização nas finanças do clube.

A revelação ocorre em meio à instabilidade política e financeira que atinge o Corinthians em 2024. O atual presidente interino, Osmar Stabile, tenta reorganizar as contas e recuperar a credibilidade institucional, enquanto o presidente eleito, Augusto Melo, enfrenta processo de impeachment.

Assim, as denúncias sobre os gastos de Duilio devem acirrar o debate interno e pressionar os órgãos de fiscalização do clube por apuração mais rigorosa e revisão das práticas contábeis da gestão passada.

