Flamengo acerta com Saúl ??iguez e confirma chegada de meia espanhol

De olho no mercado para reforçar o elenco, o Flamengo agiu rápido e acertou a contratação de Saúl Ñiguez, meio-campista do Atlético de Madrid. Assim, o jogador chegará ao Rio de Janeiro já nesta terça-feira (22) para assinar contrato de três temporadas com o clube carioca. A informação sobre o tempo do vínculo é do portal “ge”.

De acordo com o clube, o jogador deve chegar à cidade por volta de 17h45 no Aeroporto Internacional Tom Jobim, porém não haverá atendimento à imprensa. Ele realizará exames médicos na manhã de quarta-feira e, em seguida, se reunirá com o Diretor Técnico de Futebol do Flamengo, José Boto, no CT George Helal.

Vale lembrar que o espanhol, de 30 anos, esteve emprestado ao Sevilla e tinha contrato com os Colchoneros até 2026. No entanto, não fazia parte dos planos e negociava a rescisão antecipada.

Com a camisa rubro-negra, o jogador irá reencontrar Filipe Luís, com quem atuou por quatro temporadas. A boa relação entre ambos contribuiu para que a negociação avançasse.

Recentemente, o Trabzonspor, da Turquia, chegou a acertar a contratação, entretanto Saúl alegou motivos pessoais para não embarcar para o país europeu. A família do atleta não ficou entusiasmada com a possibilidade, até que o Flamengo apareceu como uma oportunidade mais interessante para sua carreira.

Nota oficial do Flamengo

