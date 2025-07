São Paulo vai atrás de novo meia após lesão de Oscar. Lateral é prioridade

O São Paulo segue ativo na janela de transferências em busca de novas peças para reforçar o elenco. A prioridade da diretoria tricolor, neste momento, é a lateral direita, de preferência, um atleta que também possa atuar como zagueiro. Contudo, um meio-campista também entrou em pauta.

A lesão do meia Oscar, sofrida na última rodada contra o Corinthians, acendeu o alerta no setor. O jogador sofreu uma lesão muscular e pode ficar fora de ação por até oito semanas, abrindo espaço para a chegada de um novo meio-campista.

Contudo, a diretoria busca um perfil diferente do de Oscar, que atua como um armador mais clássico. A preferência recai sobre um jogador mais dinâmico, capaz de transitar entre as duas áreas e contribuir também no setor ofensivo. Um estilo semelhante ao de Marcos Antônio, atualmente no elenco.

Além disso, a saída de Ruan Tressoldi, que retornou ao Sassuolo, da Itália, acentuou a carência de um defensor destro para atuar pelo lado direito da zaga. A necessidade se torna ainda mais evidente considerando que o técnico Hernán Crespo tem adotado com frequência o esquema com três zagueiros (3-5-2), no qual a presença de um zagueiro com essas características é considerada essencial.

O perfil de contratação buscado pelo clube também segue uma diretriz financeira clara: o São Paulo prioriza acordos por empréstimo, que não envolvam custos imediatos para aquisição dos direitos econômicos. Ainda que o contrato inclua opção de compra ao fim do vínculo, a ideia é adiar qualquer investimento direto até o fim do período de avaliação.

Situação do São Paulo no Brasileirão

O São Paulo volta a campo nesta quinta-feira, às 19h, para enfrentar o Juventude, fora de casa, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 16 pontos somados, o Tricolor ocupa a 14ª colocação na tabela.

