Danilo chega ao Rio para atuar pelo Botafogo: ‘Raça e muita determinação’

Danilo chega ao Rio de Janeiro para assinar com o Botafogo e conversa com a imprensa - (crédito: Foto: Reprodução/BTB Sports)

Novo reforço do Botafogo para a sequência da temporada, o volante Danilo desembarcou no Rio de Janeiro, na noite desta segunda-feira (21). Assim, o jogador, que defendia as cores do Nottingham Forest, da Inglaterra, assinará contrato até julho de 2029, e a negociação girou em torno de 22 milhões de euros (R$ 147 milhões).

“Isso (contratação mais cara) eu soube ali no voo, que meu empresário acabou mandando. Fico feliz. Espero honrar esse dinheiro bem gasto do John Textor com bastante partidas boas e títulos”, disse o jogador que chega para repor a saída de Grego, que acertou com o Al-Rayyan, do Qatar.

“Muito feliz de estar aqui. Time grande. A expectativa é grande, está em uma crescente desde o Mundial. Quero ajudar da melhor forma possível e continuar ganhando títulos”, completou.

No momento de sua chegada, o jogador ganhou uma recepção de membros de uma torcida organizada do Alvinegro. Além disso, recebeu um boné do clube e tirou fotos com os torcedores que estiveram presentes no local.

Dessa forma, o clube carioca necessita agilizar a questão burocrática até a próxima sexta-feira (25) para que o atleta esteja regularizado e enfrente o Corinthians. O confronto ocorre no próximo sábado (26), pela 16ª rodada do Brasileirão, às 18h30 (de Brasília), no Nilton Santos.

