Do Brasil à Europa: reações e repercussão da chegada de Saúl ??íguez pelo Flamengo

O Flamengo oficializou, na manhã desta terça-feira (22), a chegada do meia Saúl Ñíguez em uma negociação que ultrapassou barreiras e também surpreendeu a imprensa internacional. Com chegada ao Rio prevista para o final desta tarde, o ex-Atlético de Madrid realizará exames médicos para assinar o contrato de três temporadas com o Rubro-Negro.

A negociação, enaltecida Brasil à Europa afora, não teve custos de taxa de transferência ao Rubro-Negro. Isso porque o espanhol tinha rescindido amigavelmente com os Colchoneros após o fim do empréstimo ao Sevilla. Internamente, o movimento partiu diretamente do executivo José Boto, que conduziu as conversas com o staff do meia.

O reencontro com Filipe Luís, ex-companheiro do meia, foi um dos fatores decisivos na escolha do Rio de Janeiro como destino. A retomada da dupla, aliás, serviu como base para análise do tradicional AS, da Espanha, quanto à adaptação do espanhol ao futebol sul-americano.

“O meia reencontrará Filipe Luís, seu ex-companheiro no Atlético. O que deve facilitar sua adaptação ao novo ambiente”, dizia um trecho da reportagem.

Escolha pelo Flamengo frustra turcos

Previamente ao acerto com os cariocas, porém, Saúl analisava uma proposta oficial do Trabzonspor, da Turquia. Não à toa o diário espanhol La Razón noticiou a contratação rubro-negra como “o clube que fez Ñíguez recusar os turcos mesmo diante cifras superiores”. O jornal ainda destacou o projeto esportivo e o peso da camisa para o desfecho positivo.

Outros jornais seguiram pelo mesmo tom surpreso com o negócio e a potência rubro-negra no cenário sul-americano. O espanhol chega como segundo reforço carioca na janela, visto que Jorginho desembarcou no Ninho do Urubu para o Mundial de Clubes.

Reação nacional

O que se viu no cenário brasileiro foi quase um consenso sobre o nível da contratação. Algumas análises de especialistas, inclusive, corroboraram com a euforia dos torcedores — como é o caso de Bruno Pet. O ex-comentarista da extinta FlaTV, o comunicador posicionou-se não só como entusiasta, mas também relacionou suas características com as de Gerson.

“(…) Meia com ótimo passe, trata bem a bola, muito forte fisicamente e VERSÁTIL. Atua em quase todas as posições do meio-campo, tendo maior destaque como um falso ponta. Um meia que atua de fora pra dentro. Te lembra alguém?”, questionou.

Pensando aqui no meio campo do Flamengo com Jorginho, Arraxca e Saul, com Pedro se voltar focado de fato, daremos trabalho demais esse ano!!! #vamosflamengo — Marcelo Moita (@marcelomoita96) July 22, 2025

O perfil “Planeta do Fla” também elogiou a chegada do reforço europeu. “Acerto do Boto! Um nome extremamente fora da caixa, ninguém pensava nesse boneco na América do Sul, até pelo nível do jogador. Versatilidade: Pode jogar de segundo volante, meia e de ponta, aparentemente um substituto para o Gerson. 30 anos, versátil, técnico, e tudo isso ‘DE GRAÇA’. Todos que acompanham e conhecem o jogador estão elogiando, excelente contratação”.

Se estiver bem fisicamente, o Flamengo contratou um cara pronto. Não pra ser o protagonista, mas pra encaixar perfeitamente e elevar o patamar do coletivo. No papel e no campo, Saúl é uma peça de encaixe. E isso vale ouro. ???? — Jaime Jr (@jaimelsjr) July 22, 2025

Núcleo com experiência europeia

Com passagens por Atlético de Madrid, Chelsea e seleção espanhola, Saúl chega ao Brasil como uma das principais contratações da janela de transferências do meio do ano. Acostumado a atuar em diferentes funções no setor central e pelas laterais do meio-campo, ele oferece opções táticas variadas ao elenco de Filipe Luís.

A diretoria vê no atleta um nome pronto para contribuir de imediato, especialmente pela bagagem acumulada em competições de alto nível. O Flamengo, que disputa simultaneamente o Campeonato Brasileiro, a Libertadores e a Copa do Brasil, aposta em sua versatilidade para reforçar a profundidade do elenco.

