Fluminense tem bom retrospecto recente contra o Palmeiras pelo Brasileirão

Depois do revés para o Flamengo, o Fluminense terá mais um confronto direto no Maracanã e tenta voltar a vencer após a disputa do Mundial de Clubes. Assim, os comandados do técnico Renato Gaúcho medem forças com o Palmeiras, nesta quarta-feira (23), às 19h (de Brasília), pela 16ª rodada do Brasileirão.

Nesse sentido, o Tricolor tem um bom retrospecto recente contra o Alviverde na competição. O time tenta reagir, depois de deixar o G6 com as derrotas para o Cruzeiro e o Rubro-Negro, ambas no Rio de Janeiro.

Com a saída de Jhon Arias, que acertou sua transferência para o Wolverhampton, da Inglaterra, a equipe carioca tenta reencontrar o bom futebol antes de conseguir uma reposição para o colombiano.

Dos últimos sete confrontos com o time paulista, o Fluminense perdeu apenas um, no Brasileirão de 2023. Além disso, soma quatro triunfos e dois empates. Uma dessas vitórias foi na última rodada da edição passada do Brasileirão, que salvou a equipe de um possível rebaixamento, no Allianz Parque.

No momento, o time de Laranjeiras soma 20 pontos, na 8ª colocação, porém com jogos a menos que os adversários. Vale lembrar que Fluminense e Palmeiras quase tiveram a chance de se enfrentar na semifinal do Mundial. Contudo, o Alviverde perdeu para o Chelsea nos minutos finais e ficou pelo caminho.

Últimos confrontos entre Fluminense x Palmeiras

1 – Palmeiras 0 x 1 Fluminense – Brasileirão 2024

2 – Fluminense 1 x 0 Palmeiras – Brasileirão 2024

3 – Palmeiras 1 x 0 Fluminense – Brasileirão 2023

4 – Fluminense 2 x 1 Palmeiras – Brasileirão 2023

5 – Fluminense 1 x 1 Palmeiras – Brasileirão 2022

6 – Palmeiras 1 x 1 Fluminense – Brasileirão 2022

7 – Fluminense 2 x 1 Palmeiras – Brasileirão 2021

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Tw itter, Instagram e Facebook.