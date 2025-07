Allianz Parque registrou R$ 241 milhões de receitas no último ano

Na última semana, depois de 49 dias longe de sua casa por conta do Mundial de Clubes, o Palmeiras voltou ao Allianz Parque pelo Brasileirão. O estádio, que recebe dezenas de jogos de futebol e de shows de grande impacto todos os anos, apresenta dados robustos de crescimento financeiro. Com um resultado anterior de R$ 200 milhões de receitas, em 2023, o local ampliou a arrecadação e atingiu R$ 241 milhões no último ano. Totalizando 20% de aumento do valor.

Em 2024, somando jogos (30) e shows (47), o Allianz Parque recebeu 77 eventos de grande mobilização. Aliás, no total, mais de 2,5 milhões de pessoas passaram pelo estádio no último ano. No âmbito esportivo, destaca-se o título do Campeonato Paulista de 2024, conquistado pelo Palmeiras, que foi celebrado no local.

Já no quesito musical, grandes artistas estiveram presentes no estádio. Aliás, nomes internacionais de grande expressão. Por exemplo, Linkin Park, Paul McCartney, Andrea Bocelli, Eric Clapton, Slipknot, Travis Scott, Lenny Kravitz e Louis Tomlinson, Além disso, cantores nacionais de bastante sucesso, como Maria Bethânia, Caetano Veloso, Zezé Di Camargo & Luciano, Chitãozinho & Xororó, Leonardo, Jão, Jota Quest, Roberto Carlos, entre outros.

Outras vantagens do Palmeiras no Allianz Parque

O ano de 2024 também ficou marcado pelo anúncio do acordo da WTorre com o Palmeiras. Ambas as partes firmaram um pagamento de R$ 50 milhões à vista da construtora para o clube e possibilidade de aumento de cerca de 1000 lugares no setor “Gol Norte” do estádio, Além disso, o Alviverde pode ficar quatro anos sem precisar pagar por seus camarotes na arena e três anos sem pagar para usar a loja do Avanti. Por fim, também foi negociado a isenção no aluguel e condomínio do museu durante todo o restante do contrato entre as partes.

Aliás, entre as vantagens do Allianz Parque para o recebimento de grandes públicos para jogos e shows estão: localização, com proximidade de linhas de ônibus e metrô; logística, com mais de 5 mil vagas de estacionamento para carros ao redor do estádio; capacidade, com 42 mil lugares disponíveis para jogos e 48 mil para shows.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.