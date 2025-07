Botafogo x Cruzeiro, pelo Brasileirão Sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

Cruzeiro fez grande campanha. Fogão ficou pelo meio do caminho - (crédito: Foto: Arte Jogada10)

Botafogo e Cruzeiro entram em campo, nesta quarta-feira (23), às 15h (horário de Brasília), pela última rodada desta edição do Campeonato Brasileiro Sub-20, no Estádio Nilton Santos. Há pouco em jogo neste encontro entre cariocas e mineiros.

Como chega o Botafogo

Sem chances de chegar ao G8, zona que permite o acesso às quartas de final da competição, o Glorioso cumpre tabela com sensação de “fim de feira”. O clube alvinegro não esperou o Campeonato Brasileiro acabar e já liberou dois atacantes do elenco para Portugal. Lobato vai em definitivo para o Rio Ave, enquanto Yarlen sai para reforçar o Tondela, por empréstimo.

O Alvinegro soma 23 pontos e está em 13º lugar. Assim, também não corre mais risco de queda no torneio.

Uma possível escalação do Botafogo do técnico Rodrigo Bellão contempla a seguinte formação. A saber: Lucca, Huguinho, Justino, Marquinhos e Danillo; Valim, Zappelini e Valle; Toledo, Januário e Kayke.

Como chega o Cruzeiro

Garantida nas quartas, a Raposa tem apenas uma missão. Assegurar com unhas e dentes o terceiro lugar da competição para não perder algumas vantagens na hora da verdade durante o mata-mata. O bom saldo de gols dos celestes (15), no entanto, garante um conforto. Afinal, apenas o Athletico-PR tem chances mais concretas de ultrapassar o Cruzeiro. Os outros times teriam que tirar uma diferença de gols muito grande se o time estrelado não vencer o Glorioso. Os mineiros têm 32 pontos, mesma pontuação do quarto colocado Furacão.

As Crias da Toca podem ir a campo com a seguinte formação. A saber: Otávio, Felipy, Alves, Kaiquy e William; Pape, Murillo e Baptistella; Rayan, Morais e André. O técnico é Luciano Dias.

Arbitragem

Jorge Henrique Fernandes Viera apita com o auxílio de Fábio Ramos Franca e Victor Augusto Camões de Abreu . O trio é do Rio de Janeiro. No Brasileirão Sub-20, não há VAR.

Onde assistir

Não há previsão de transmissão.

