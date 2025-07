Arsenal acerta a contratação do atacante Gyökeres, do Sporting

O Arsenal venceu a disputa pelo atacante Viktor Gyökeres, do Sporting. Afinal, o clube inglês acertou a contratação do atacante, que havia informado o desejo de deixar os Leões e buscar uma nova etapa em sua carreira. A negociação, então, gira em torno de 63,5 milhões de euros (cerca de R$ 415 milhões) em taxa fixa, com o acréscimo de 10 milhões de euros em adicional.

Dessa forma, o sueco irá assinar contrato de cinco anos, até junho de 2030, com os Gunners. A informação é do jornalista Fabrizio Romano, especialista em negociações do mercado europeu.

O clube inglês negociava com o atacante nas últimas semanas e chegou a enfrentar a concorrência do Manchester United. No início do mês, o jogador conversou com o presidente do Sporting, Frederico Varandas, sobre o desejo de trocar de clube e não se apresentou para treinar na pré-temporada.

Gyökeres encerrou 24/25 como vice-líder na artilharia europeia, atrás de Mbappé apenas pelo cálculo que considera um peso menor para o Campeonato Português. Diante disso, juntando seleção e clube, foram 63 gols em 58 jogos, com 109 tentos nos dois últimos anos.

Por fim, o atacante, de 27 anos, já atuou na Inglaterra, com passagens por Brighton, Swansea City e Coventry City, mas sem grande brilho. Entretanto, desde que chegou ao Sporting em 2023, vive sua melhor fase na carreira.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Tw itter, Instagram e Facebook.