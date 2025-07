Vasco x Independiente Del Valle, ao VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

O Vasco, ainda em crise, vai para o tudo ou nada nesta terça-feira (22/7), na Sul-Americana. Ainda em crise na temporada. Será a partir das 21h30 (de Brasília), quando recebe, em São Januário, o Independiente del Valle (ECU), pela volta dos playoffs. Na ida, em Quito, uma impiedosa goleada por 4 a 0 por parte dos equatorianos, que botaram nove dedos nas oitavas de final. No entanto, trata-se do Time da Virada atuando em seu Caldeirão: será que veremos um milagre por parte do Vasco? Vejamos, então, como chegam as equipes para o duelo decisivo.

A Voz do Esporte inicia, ao vivo, os trabalhos, às 20h. Christian Rafael está de prontidão para narrar o embate. Henrique Neves o acompanha nos comentários, enquanto o intrépido Will Ferreira garante as melhores reportagens.

