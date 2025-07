Artista reúne de rivais do Liverpool a japoneses em homenagem a Diogo Jota

Em meio à dor pela morte de Diogo Jota e André Silva, a cidade de Liverpool escolheu a arte como forma de preservar a lembrança dos irmãos. Dois murais distintos, finalizados em pontos simbólicos da cidade, passaram a representar a ligação emocional entre o atleta, os torcedores e o clube. Com traços marcantes e cores vibrantes, os trabalhos prestam reverência à história interrompida de um atacante que marcou seu nome com gols, títulos e empatia.

Concluído pelo artista Paul Curtis, o mais recente fica em uma parede residencial na Lyon Road, localizada entre a Walton Breck Road e Anfield. O projeto contou com financiamento coletivo e recebeu contribuições de admiradores de diversas origens.

“Obviamente, muitos adeptos do Liverpool doaram, mas também fãs do Everton e do Manchester United. O que mostra o alcance do jogador e o quão respeitado ele era”, declarou o artista à BBC.

Reações cruzam fronteiras

Curtis destacou que as doações chegaram até de países distantes, como Japão e Estados Unidos. Para ele, isso revela a dimensão humana do jogador. “Dá uma ideia de como era o Jota, uma pessoa que tocou pessoas além do futebol”, afirmou. O artista estava visivelmente emocionado com a adesão espontânea dos fãs ao redor do mundo.

No mural, além da imagem do jogador com a camisa da seleção portuguesa e do Liverpool, a pintura exibe o número 20 — aposentado pelo clube em homenagem ao atleta. A arte ainda conta com a tradicional frase entoada nas arquibancadas: “He’s a lad from Portugal, better than Figo, don’t you know. Oh, his name is Diogo”.

O artista Paul Curtis inaugurou o seu mural em homenagem ao Diogo Jota e seu irmão André, em Liverpool ?????????? pic.twitter.com/WmsjngiOVs — We Are Liverpool (@WeAreLivpool) July 20, 2025

Obra anterior reforça vínculos

Dias antes, o artista John Culshaw havia inaugurado outro painel, na lateral do tradicional pub Halfway House — a poucos metros de Anfield. A obra exibe o camisa 20 fazendo um gesto de coração com as mãos, cercado de tons vermelhos que remetem à paixão do torcedor.

Culshaw também explicou sua motivação por trás da obra: “Como torcedor do Liverpool, sabemos como lidar com uma tragédia. Queremos mostrar nossa gratidão a alguém que nos deu tanto”.

Ambos os trabalhos buscam mais do que estética e simbolizam memória, afeto e reconhecimento. Aliás, uma placa de homenagem permanente ficará instalada junto ao segundo mural em tributo ao eterno camisa 20 de Anfield.

Morte de Diogo Jota e André Silva

Os irmãos faleceram na madrugada do dia 03 de julho, após um acidente de trânsito na A52, em Cernadilla, na Espanha. O jogador de 28 anos regressava ao Reino Unido após férias para reapresentar-se ao Liverpool. Já André, de 25, o acompanhava na viagem.

O atacante lusitano teve passagens por Porto, Paços de Ferreira, Atlético de Madrid, Wolverhampton e Liverpool. Pelo clube inglês, conquistou uma Premier League, uma Copa da Inglaterra e duas Copas da Liga. Também brilhou com a seleção portuguesa, vencendo a Liga das Nações nas edições de 2019 e 2025.

