Flamengo tenta quebrar tabu de quase 30 anos sem vencer o Bragantino longe do Rio

Bruno Henrique em ação no último duelo com o Bragantino, fora de casa - (crédito: Foto: Divulgação / Flamengo)

Após reagir e bater o arquirrival Fluminense, o Flamengo terá que quebrar um tabu para seguir na cola do líder Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Afinal, a equipe carioca não vence o Red Bull Bragantino, adversário desta quarta-feira (23), longe do Rio de Janeiro há quase 30 anos.

Nesse período, foram cinco partidas em Bragança Paulista, sendo duas vitórias do Massa Bruta e três empates. Todos os jogos foram no estádio Nabi Abi Chedid, depois que a equipe formalizou a parceria com a empresa de energéticos. O próximo confronto, que ocorre às 21h30 (de Brasília), será o primeiro no Cícero de Souza Marques.

Dessa forma, a última derrota em casa da equipe paulista para o Rubro-Negro ocorreu em 4 de setembro de 1996, por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. Dentro das quatro linhas, coube ao tetracampeão Bebeto, de falta, estufar a rede e garantir os três pontos para o time da Gávea.

O técnico Filipe Luís terá o retorno do atacante Bruno Henrique, que não disputou o Fla-Flu por estar suspenso. Por outro lado, ele não poderá contar com os lesionados Danilo, Plata, Alex Sandro, Ayrton Lucas, Michael e Pulgar. Nesse sentido, entre os desfalques, a novidade é Allan, que ficará de fora por um controle de carga devido a fascite plantar no pé direito.

Por fim, no momento, o Flamengo soma 30 pontos e ocupa a segunda colocação, com três atrás da Raposa. No entanto, a equipe carioca tem um jogo a menos em virtude da disputa do Mundial de Clubes.

Últimos confrontos entre Flamengo e Bragantino, em Bragança Paulista

1 – Red Bull Bragantino 1 x 1 Flamengo – Brasileirão 2024

2 – Red Bull Bragantino 4 x 0 Flamengo – Brasileirão 2023

3 – Red Bull Bragantino 1 x 0 Flamengo – Brasileirão 2022

4 – Red Bull Bragantino 1 x 1 Flamengo – Brasileirão 2021

5 – Red Bull Bragantino 1 x 1 Flamengo – Brasileirão 2020

6 – Bragantino 0 x 1 Flamengo – Brasileirão 1996

