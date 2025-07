Roger testará alternativas de formações para o meio de campo do Inter

O técnico Roger Machado já encontrou o seu meio de campo titular no Inter com Thiago Maia, Bruno Henrique, Alan Patrick, Wesley e Carbonero. Entretanto, o comandante pretende fazer experiências com novas formações no setor. Uma das opções visa testar o lateral Alan Benítez como um meio-campista aberto pela direita. Outra alternativa tem Bruno Tabata mais centralizado.

O treinador expôs algumas das suas propostas depois da vitória sobre o Ceará pelo Brasileirão, no último domingo (20). Assim, o intuito é utilizar estas variações durante as partidas ou quando houver a preservação de titulares. Além disso, o maior leque de opções pode ajudar a resistir a sequência desgastante de partidas. O uso de Alan Benítez como um meia aberto pela direita seria na vaga de Wesley. Representaria uma possibilidade circunstancial para dar maior segurança defensiva naquele lado. Com relação à alternativa com Bruno Tabata, ele seria um substituto de Alan Patrick e foi uma solicitação do próprio atleta.

A respeito das opções no meio de campo, para a função de primeiro volante, Roger tem à disposição o jovem Luis Otávio, Richard e Ronaldo, além de Bruno Henrique e Thiago Maia. Os dois últimos também têm a capacidade de jogar como segundo volante, assim como Diego Rosa. Com a contusão que deixará Fernando sem condições de atuar por até cinco meses, o Internacional está no mercado para reforçar o seu elenco. O principal alvo é Alan Rodríguez, capitão do Argentinos Juniors.

Inter respira no Brasileirão

O Colorado soma dois triunfos consecutivos no Beira-Rio pelo Brasileirão. O cenário, aliás, representou um alívio, pois permitiu o Inter a subir na tabela de classificação. Deste modo, na 12ª posição, com 17 pontos, criou uma vantagem de cinco pontos para a zona de rebaixamento.

Por sinal, a distância é a mesma para os seis times melhores posicionadas no torneio. O Inter volta aos gramados em duelo contra o Santos, na Vila Belmiro, na próxima quarta-feira (23), pela 16ª rodada do Brasileirão.

