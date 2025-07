Grêmio renova com Braithwaite até o fim de 2027

O Grêmio anunciou um desfecho positivo nas negociações para a renovação de contrato de Braithwaite.Rolou na noite desta segunda-feira (21), através de postagem do seu site oficial. O novo vínculo do atacante dinamarquês com o Imortal teve ampliação de mais um ano, até o fim de 2027.

O camisa 22 se manifestou sobre a extensão do seu contrato com o Tricolor Gaúcho, Assim, garantiu que seguirá totalmente dedicado a contribuir ao time.

“A torcida, meus companheiros e toda a estrutura do clube me fazem sentir em casa. Quero continuar dando meu máximo em campo e ajudando a equipe a alcançar os objetivos”, frisou Braithwaite.

O atacante dinamarquês e o Grêmio tinham um acordo prévio para a renovação de contrato desde março. Contudo, precisaram estender as tratativas por quase quatro meses por questões burocráticas a serem resolvidas. O camisa 22 sofreu com dores no tornozelo direito, que o acompanhavam antes da paralisação na temporada.

Braithwaite volta a ser esperança para o Grêmio

Com isso, ele foi ausência de parte da preparação na intertemporada e desfalque nos três primeiros jogos depois do retorno dos compromissos. No caso, a vitória sobre o São José na decisão da Recopa Gaúcha, além das derrotas para Cruzeiro e Alianza Lima pelo Brasileirão e Sul-Americana, respectivamente.

A sua volta aos gramados ocorreu no último compromisso, o empate com o Vasco, fora de casa, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por sinal, na ocasião, ele foi titular.

O retorno de Braithwaite é essencial para o Grêmio, já que ele é o artilheiro da equipe na temporada, com 13 gols marcados em 27 partidas. Inclusive, o dinamarquês é uma das principais armas do Imortal para tentar reverter a desvantagem nos play-offs da Sul-Americana.

Afinal, o Tricolor Gaúcho necessita de uma vitória sobre o Alianza Lima com pelo menos três gols de vantagem para se classificar diretamente para as oitavas do torneio. Até porque, o adversário venceu o jogo de ida por 2 a 0, no Peru. Caso o Grêmio conquiste um triunfo pelo mesmo placar da primeira partida, a decisão da vaga será em disputa de pênaltis.

