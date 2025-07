Chegada de Saul ??íguez ao Flamengo ameaça domínio do ‘Bolo do Arrasca’

Prestes a assinar um contrato de três anos com o Flamengo, Saúl Ñíguez já tem ao menos um assunto em comum com um dos nomes de maior peso do atual elenco, Giorgian De Arrascaeta. Isso porque, apesar de atuarem com propostas e público alvo distinto, ambos possuem empreendimentos no segmento da confeitaria. A do uruguaio, aliás, já é famosa entre torcedores.

Vegano convicto e entusiasta da alimentação natural, o meia atua como sócio da marca POSDATA — especializada em doces sem glúten, açúcar ou ingredientes de origem animal. O empreendimento, criado por Paula Sobreviela em 2019, alcançou notoriedade após receber o prêmio ‘The Best Digital Restaurant Virtual’ e passou a contar com o jogador no quadro societário a partir de 2024.

O reforço defende e segue, de forma rigorosa, uma filosofia alimentar à base de vegetais. Localizada na Espanha, a confeitaria aposta em receitas que agradam tanto consumidores veganos quanto atletas de alta performance.

“Me considero muito guloso e gostaria de encontrar mais opções. Por isso, quando conheci a Paula, gostei muito do projeto e decidi apostar nele. Acho importante dar mais opções às pessoas veganas”, declarou o atleta em entrevista à revista Diez Minutos.

Influência no meio esportivo

Na mesma conversa, Saúl explicou que muitos atletas ainda desconhecem o potencial nutritivo da alimentação vegetal. Ele, aliás, vê a realidade como um desafio ao investimento e pretende expandir sua filosofia.

“Todos pensamos, quando dizem que uma pessoa é vegana, que faltam coisas. ,as, quando você se informa um pouco, vai vendo que nós, veganos, não temos carências. Verdade que gostamos do sabor da carne, mas hoje há preparos de soja muito parecidos com frango”, completou.

Rivalidade confeiteira no Flamengo

Giorgian de Arrascaeta também investiu no setor e anunciou, há dois anos, a inauguração da Rio Sucrée. Localizada na Barra da Tijuca, a confeitaria, que também pertence à sua esposa, Camilia Bastiani, e ao chef Emanuel Pinheiro, se tornou queridinha entre torcedores e conta com o ‘Bolo do Arrasca’ como carro-chefe.

Enquanto a doceria uruguaia exibe tartelettes, éclairs, cheesecake e brigadeiros tradicionais, a outra proposta prioriza ingredientes alternativos. A espanhola também conta com técnicas modernas e uma proposta sem aditivos artificiais.

Função tática e papel no elenco

Já a chegada do espanhol não ‘ameaça’ a titularidade de Arrascaeta, visto que o meia chega para substituir diretamente Gerson — negociado com o Zenit. O ex-Atlético de Madrid agradou especialmente pela versatilidade e características próximas a do Coringa. O acerto entre as partes foi revelado inicialmente por Fabrizio Romano, especialmente em transferências no futebol.

O uruguaio, por sua vez, continua como referência criativa e não terá concorrência técnica na posição. Ainda assim, a presença do espanhol promete agregar repertório tático ao meio-campo rubro-negro e ampliar as possibilidades do setor.

A presença de um atleta com perfil diferenciado, dentro e fora de campo, tem despertado atenção também no departamento de marketing do clube. Além de ampliar o leque de opções no elenco, a imagem do craque como defensor da alimentação sustentável pode abrir novas oportunidades comerciais e atrair um público mais amplo.

