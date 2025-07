Arias agradece e relembra último gol pelo Fluminense: ‘Um dos mais bonitos da carreira’

Arias se despediu do Fluminense no revés para o cruzeiro, no Maracanã - (crédito: Foto: Divulgação/Fluminense)

Ídolo do Fluminense, Jhon Arias vive momentos de expectativa para atuar com a camisa do Wolverhampton, da Inglaterra. Apesar de sempre destacar que sonha em atuar na Europa, o colombiano frisou que a decisão de deixar o clube carioca foi difícil, ainda mais com toda a identificação que construiu ao longo desses anos.

“Foi uma decisão difícil, tomada com a cabeça fria, tendo certeza de tudo que a gente tem no Fluminense e o que representamos aqui. Mas também sendo fiel à minha essência e meu sonho. Fazer isso é o que tem me levado a ter sucesso. Foi muito pensada e trabalhada, mas que tomo em paz sabendo que era uma oportunidade muito boa para o clube e para mim. Fico grato ao Wolverhampton por me abrir as portas para conseguir realizar meu sonho. Estou com a expectativa de conseguir grandes coisas na Inglaterra”, disse ao portal “ge”.

“Vivi muitas coisas. Quando passa o tempo você vai criando essa identificação e sinergia com o clube, a torcida, o dia a dia. A frase (fazer coisas além do natural) é sobre coisas que eu sentia e conseguia fazer dentro do campo. É difícil explicar, é além do racional e do sentido humano, digamos assim. Depois de toda Data Fifa, eu tinha sugestões da seleção e do departamento de fisiologia para não jogar pelo intervalo curto. Quase sempre jogava com menos de 24 horas de repouso. Se pegar fisicamente falando, é quase impossível. Já é difícil jogar a cada três dias, imagina com menos de um dia de intervalo. E eu conseguia”, salientou.

Mundial marcante na carreira

Os momentos de despedida foram marcantes, visto que o Tricolor surpreendeu o mundo ao chegar à semifinal do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Por lá, Arias teve grandes atuações, que chamaram a atenção do futebol europeu e aumentaram as chances de uma transferência. Além disso, o atleta relembrou o último gol com a camisa tricolor, de falta diante do Ulsan HD.

“Nunca passou pela minha cabeça. Ainda não tenho uma dimensão total do que conquistamos nos Estados Unidos porque está tudo muito recente. Mas nunca pensei que estava fazendo a despedida, era na ambição e gana de vencer para trazer o título. Deixamos o nome do Fluminense no topo”, frisou.

“Que golaço (risos). Já assisti de vários ângulos. É um dos mais bonitos da minha carreira. Se eu pudesse escolher, seria ele para ser o último pelo Fluminense. Foi um lindo gol que sintetiza muita coisa”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Tw itter, Instagram e Facebook.