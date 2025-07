Veja como foram as últimas temporadas de Saúl, reforço do Flamengo

O Flamengo confirmou a contratação do meio-campista espanhol Saúl. O jogador, de 30 anos, pertence ao Atlético de Madrid e na última temporada estava emprestado ao Sevilla. O atleta espanhol vai desembarcar na tarde desta terça-feira (22), no Rio de Janeiro, para assinar contrato de três temporadas com o rubro-negro.

O espanhol, aliás, já foi referência para o técnico Diego Simeone, sendo o sétimo jogador com mais partidas na história do clube, e também na seleção da Espanha. Afinal, Saúl disputou mais de 420 partidas no clube, com 48 gols marcados e 20 assistências, entre 2011 e 2024. O volante, porém, viveu temporadas irregulares nos últimos anos, desde que foi emprestado ao Chelsea, em 2021/22.

Na Premier League, após chegar como uma grande contratação, Saúl não rendeu o esperado. O jogador fez apenas 23 partidas e um gol. Apesar disso, ele fez parte do elenco campeão do Mundial de Clubes, em final contra o Palmeiras.

Na volta do empréstimo, Saúl não conseguiu manter o mesmo desempenho. Em 2023/24, ele atuou em 49 partidas pelo Atlético de Madrid, mas apenas 23 como titular. A média de tempo em campo foi de apenas 42,2 minutos por jogo, com dois gols e cinco assistências.

Saúl Ñíguez por Atlético de Madrid e Sevilla nas últimas duas temporadas: ?? 75 jogos (42 titular)

?? 3 gols

????? 11 assistências

???? 67 finalizações (14 no gol)

???? 40 passes decisivos

? 81% acerto no passe

???? 203 bolas recuperadas

???? 130 desarmes (!)

???? Nota Sofascore 6.89 ???????????? pic.twitter.com/9EqxbqKaeM — Sofascore Brasil (@SofascoreBR) July 21, 2025

Com pouco espaço na equipe, Saúl foi novamente emprestado, mas desta vez, rumou-se para o Sevilla, onde disputou a temporada 2024/25. No clube da Andaluzia, ele teve um pouco mais de brilho. Foram 26 jogos, 19 deles como titular, com uma média de 65 minutos em campo. Por lá, o atleta marcou um gol e deu seis assistências.

Minutagem de Saúl nas últimas temporadas:

2024/25 – 26 jogos, 1689 minutos

2023/24 – 49 jogos, 2066 minutos

2022/23 – 38 jogos, 1434 minutos

2021/22 – 25 jogos, 1368 minutos

2020/21 – 42 jogos, 2716 minutos

Saúl tem passagem pela seleção espanhola. O volante foi destaque pelo sub-21, onde foi artilheiro do Europeu ca categoria de 2017. Pela seleção principal, acumulou diversas partidas entre 2016 e 2019, mas acabou perdendo espaço com o tempo.

