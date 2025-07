Aprovada? Torcedores do Flamengo divergem em sugestão de música para Saúl

O Flamengo tem um novo reforço: Saúl Ñiguez. E o jogador que ainda não foi anunciado oficialmente pelo clube carioca – faltam exames médicos, já tem música da torcida rubro-negra.

Dessa forma, o jornalista Bruno Magalhães, durante uma live com o outro comunicador Gabriel Simões, mostrou um vídeo em que torcedores cantam a música que pode vir a virar do jogador – vai depender da aprovação do resto da torcida.

No entanto, a música dividiu opinião entre os jornalistas. Enquanto Gabriel não curtiu, Bruno garantiu que vai estourar.

“Isso é explosão, filho! Tá maluco, cara? O bagulho é p***, filho! E moleque, no maraca, é polvorosa, tá? Tá maluco! Vai na minha! Vai na minha! Temos então a música do Saúl”, disse.

Enquanto comentava sua opinião sobre a música do jogador, ele também leu comentários de torcedores do Rubro-Negro que também curtiram a versão.

SAÚL JÁ TEM MÚSICA! @Magalhaes_Bruno apresentou a música do mais novo jogador do Flamengo. Gostaram? O @gabmsimoes não ???? pic.twitter.com/qOrNf1dYzp — Planeta do Flamengo ???? (@fla_infos) July 22, 2025

Saúl no Flamengo

O Flamengo oficializou, na manhã desta terça-feira (22), a chegada do meia Saúl Ñíguez, meio-campista do Atlético de Madrid. O espanhol, de 30 anos, esteve emprestado ao Sevilla e tinha contrato com os Colchoneros até 2026. No entanto, não fazia parte dos planos e negociou a rescisão. Vale lembrar ainda, que ele atuou ao lado do técnico rubro-negro Filipe Luís no clube espanhol.

Ele chega ao Rio de Janeiro ainda nesta terça, realiza exames médicos na quarta, quando deve assinar o contrato até 2028 com o Rubro-Negro. Com passagens por Atlético de Madrid, Chelsea e seleção espanhola, Saúl chega ao Brasil como uma das principais contratações da janela de transferências do meio do ano.

