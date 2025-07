Arana tem lesão confirmada, e Cuca terá problemas para montar Atlético

O técnico Cuca, do Atlético, não contará com o lateral-esquerdo Guilherme Arana no jogo contra o Bucaramanga. A partida vale pela volta dos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana e acontece nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV.

Conforme a assessoria do Atlético, Arana sofreu uma lesão na coxa esquerda. Afinal, os exames foram feitos após a derrota para o Palmeiras, no último domingo, no Allianz Parque, pelo Brasileirão. Antes disso, o jogador ainda se recuperava de um problema na coxa direita. Por outro lado, o atacante Cuello está recuperado de uma contusão na coxa esquerda. Com isso, ele volta a ficar à disposição de Cuca para o confronto com o Bucaramanga.

Atlético com desfalques

No jogo de ida, o Galo venceu por 1 a 0, com gol do atacante Hulk. No entanto, além de Arana, o técnico também lida com outros desfalques importantes. O volante Alan Franco está suspenso. Já os atacantes Mateus Iseppe (lesão na coxa), Cadu e Caio Maia (ambos com problemas no joelho direito), além do volante Patrick (dores lombares), também estão fora.

Além disso, Rubens segue ausente enquanto negocia sua provável saída do clube. O volante Fausto Vera é outro que aguarda proposta para ser negociado. Portanto, esse motivo, não vem sendo relacionado.

Pressionado pelos resultados da temporada, o Atlético tenta virar a chave após duas derrotas no Brasileirão. Agora, o objetivo é confirmar a vaga nas oitavas de final da Sul-Americana.

