Ex-Santos deixa futebol no passado e compete em torneios de tênis: ‘Fui crescendo’

Nem todos os ex-atletas encontram satisfação longe da bola, mas Arouca descobriu um novo propósito empunhando uma raquete. O ex-Santos passou por clubes de ponta do futebol brasileiro antes de pendurar as chuteiras e se redescobrir no tênis, inclusive com participações em disputas amadoras. O encanto fez da prática do esporte habitual na rotina de Marcos.

“Só eu e mais um amigo não jogávamos. Chamavam e não sabíamos. Voltando, combinamos de aprender e fomos fazer aula. Acabei gostando e, agora, virou uma paixão. E está no sangue a questão de competir”, disse em entrevista ao UOL.

O envolvimento com o esporte se intensificou à medida que o desempenho evoluiu. Segundo o próprio Arouca, a empolgação aumentou com os primeiros bons resultados: “Fui evoluindo, crescendo e gostando mais ainda. Passei a disputar competições e, quando vai ganhando, vai ficando mais empolgado”.

A identificação com o ambiente competitivo do tênis refletiu diretamente em seu estilo de jogo. “É um pouco mais abusado. Tenho disputado campeonatos com pessoas que jogam há mais tempo que eu, vejo como forma de evoluir também. Sempre tive isso em mente, de entrar em algo e buscar crescer. Esse aspecto está me ajudando bastante”, completou.

Referência no meio-campo

Revelado pelo Fluminense, o ex-meia fez história ao integrar o elenco do Santos entre 2010 e 2014. Nesse período, sagrou-se campeão da Libertadores, da Copa do Brasil e de três títulos paulistas. Ainda defendeu São Paulo, Palmeiras, Atlético-MG, Vitória e Figueirense antes de despedir-se dos gramados.

Mesmo assim, sua importância permanece viva na memória dos torcedores santistas, que o consideram símbolo de uma geração vitoriosa. “Onde eu mais me identifiquei. Vivi quatro anos maravilhosos. O Santos é especial para mim”, declarou ao ge em entrevista antiga.

Saída polêmica do Santos

A relação com o clube da Vila Belmiro teve um fim conturbado. Isso porque após acionar o clube na Justiça cobrando direitos de imagem, Arouca deixou a equipe e não retornou ao nível que o consagrou. Anos depois, ele admitiu que a ruptura abrupta não contou com sua vontade.

“Não queria sair daquele jeito. Meu maior arrependimento. Isso, a forma como acabou”, lamentou.

Distante dos holofotes do futebol, Arouca mantém a mesma mentalidade de progresso contínuo em sua nova fase. Envolvido com treinos e competições amadoras de tênis, o ex-atleta canaliza energia e disciplina para um cenário esportivo completamente distinto, mas igualmente desafiador.

