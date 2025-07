Palmeiras terá mudança contra o Fluminense. Veja provável escalação

Apesar da boa atuação na vitória sobre o Atlético-MG, em seu último compromisso, o técnico Abel Ferreira terá que fazer ao menos uma alteração na escalação do Palmeiras para o duelo contra o Fluminense. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (23/7), às 19h, no Maracanã, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O desfalque certo é o zagueiro Bruno Fuchs, suspenso pelo acúmulo de três cartões amarelos. Em seu lugar, a tendência é que Micael forme a dupla de zaga com Gustavo Gómez. O técnico não poderá contar com Murilo, ainda em processo de recuperação de uma lesão muscular na coxa. Já Benedetti, atualmente a última opção no setor, segue como reserva, após a saída de Naves por empréstimo ao Alverca, de Portugal.

Aliás, a boa notícia para Abel é o retorno de Flaco López, que cumpriu suspensão contra o Atlético-MG. No entanto, mesmo com o retorno do centroavante, a tendência é que Vitor Roque siga como titular. O jogador teve papel importante em dois dos três gols do Verdão na última rodada e seguirá na equipe principal.

Caso não haja novas alterações, o Palmeiras deve ir a campo com: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Maurício; Facundo Torres, Felipe Anderson e Vitor Roque.

Na manhã desta terça-feira, a equipe encerrou a preparação na Academia de Futebol com um treino tático posicional, seguido por trabalhos de bolas paradas, ofensivas e defensivas, além de finalizações.