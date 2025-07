‘De la Cruz tem lesão crônica e irreparável’, revela médico do Flamengo

Mais uma vez, o volante De la Cruz passa por crônicas de lesões, assim como em 2024, no Flamengo. O uruguaio não esteve na relação contra o Fluminense e também está fora da partida contra o Bragantino. O caso do jogador virou debate em grupo de Whatsapp entre personagens importantes do clube. Aliás, o chefe do departamento médico do Rubro-Negro, José Luiz Runco, se pronunciou no grupo e afirmou que o atleta tem “uma lesão crônica e irreparável no joelho direito”. A informação inicial é do “ge”.

“Boa tarde. Vou tentar passar a situação do De la Cruz. Jogador comprado em outra gestão, sem a menor condição, pois apresenta uma lesão crônica e irreparável no joelho direito, e uma lesão também no joelho esquerdo. Como somos bípedes, temos dificuldades de equilíbrio e equilíbrio muscular se algum membro já estiver afetado. Estamos tentando fazer o possível para que ele possa participar, mas é muito complicado. E, quanto a venda, só se houver algum clube que tenha interesse por outro motivo e não para jogar futebol competitivo. Atenciosamente”, escreveu Runco em mensagem.

De la Cruz, aliás, também apresenta problemas no joelho esquerdo, principalmente pela compensação de força, o que dificulta a recuperação das lesões. Por fim, ele já passou por quatro cirurgias na carreira: três no joelho direito e uma no esquerdo.

A situação do jogador, enfim, é complexa desde que ele chegou ao clube. É comum que o uruguaio fique fora de atividades ao longo da semana justamente como forma de administrá-lo para os jogos.

Números de De la Cruz

Em 2025, De la Cruz disputou 20 partidas, com uma sequência de oito partidas consecutivas como titular. Em muitas destas, ele foi substituído ou entrou no segundo tempo e acumula até aqui 1.328 minutos. Isso, assim, representa média de 66 minutos por jogo.

Em 2024, seu primeiro ano no Rubro-Negro, ele disputou mais de 3.000 minutos. O uruguaio, aliás, disputou 61 partidas, sendo 54 como titular pelo Flamengo.

