Matheus Cunha, novo camisa 10 do United, anuncia nascimento da filha Liz: ‘Agora somos 4’

Matheus Cunha, atacante da Seleção Brasileira, tem muito o que comemorar na sua vida profissional e pessoal. O recém-contratado do Manchester United, anunciou nas redes sociais o nascimento da sua segunda filha, Liz.

A caçula do jogador com a advogada Gabriela Cunha nasceu em um hospital na cidade de Manchester, na segunda-feira (21). O casal também tem Levi, de 5 anos.

Nas redes sociais, portanto, Matheus Cunha compartilhou registros de momentos antes e depois do parto. As imagens mostram ele e Gabriela antes de entrar na cirurgia, a primeira foto de Liz com os pais e também uma foto da família completa.

“Oi, mundo, eu sou a Liz. Agora nós somos quatro. Sou muito abençoado por ter vocês. Obrigada, Deus, por tudo”, escreveu o jogador na publicação.

Matheus Cunha no Manchester United

O jogador deixou o Wolverhampton a caminho do Manchester United após o novo clube desembolsar cerca de R$472 milhões. Com moral, o brasileiro chegou na equipe inglesa assumindo a camisa 10.

Aliás, a Liz nasceu na hora certa, uma vez que o elenco embarca nesta terça-feira (22) para o Estados Unidos, onde o clube vai realizar a pré-temporada. No entanto, a presença do jogador ainda não está confirmada. Nos EUA, o Manchester United tem amistosos com West Ham, Bournemouth e Everton, entre os dias 26 de julho e 3 de agosto.

Matheus Cunha começou a sua carreira na base do Coritiba, e também tem passagens pelo Sion, da Suiça, Hertha Berlin e Leipzig, da Alemanha. Além disso, o jogador acumula convocações na Seleção Brasileira.

