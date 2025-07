Grêmio acerta a contratação do atacante Carlos Vinicíus

O Grêmio chegou a um acordo para contratar o atacante Carlos Vinícius, que estava livre no mercado depois do término do seu contrato com o Fulham. O clube analisou a contratação do jogador como uma peça de reposição após a saída por empréstimo para o Peñarol até o fim do ano. O centroavante, de 30 anos, já está em Porto Alegre para realizar os exames médicos. Em caso de aprovação, ele assinará vínculo com o Imortal.

A propósito, ainda não houve divulgação do tempo de contrato. As tratativas já estavam em estágio avançado e a informação do acerto foi dada primeiramente pelo jornalista Jeremias Wernek. A direção do Tricolor Gaúcho, aliás, conseguiu progredir nas negociações no período em que estiveram no Rio de Janeiro.

Na oportunidade, o Grêmio enfrentou o Vasco, no último sábado (19), e membros da diretoria do clube tiveram um encontro com os agentes de Carlos Vinícius. Inclusive, o seu nome já esteve ligado a outros clubes brasileiros anteriormente. Um desses possíveis cenários envolvia a sua contratação pelo Corinthians.

Ele também estava no radar do Imortal desde janelas passadas. Com isso, o scout do Tricolor Gaúcho passou a observá-lo. No ano passado, o Fulham esteve próximo de emprestar Carlos para o Bragantino, mas mudou de ideia.

Carlos se enquadra requisitos para reforçar o Grêmio

O brasileiro, de 30 anos, se encaixava em um perfil que a comissão técnica traçou. No caso, um atleta de alta estatura, graças aos seus 1,90m. Assim, ele daria a possibilidade ao técnico Mano Menezes a utilizar um esquema com dois centroavantes.

No caso, pela condição de atuar ao lado de Braithwaite, sendo a alternativa como referência da equipe e a principal arma para jogadas de bola aérea. O fato de Vinícius estar livre no mercado também favoreceu ao Grêmio a formalizar a investida pela dificuldade financeira que o clube gaúcho enfrenta.