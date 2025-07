Corinthians x Juventude, pelo Brasileiro Sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

Corinthians e Juventude fazem um duelo de objetivos opostos nesta quarta-feira (23/7), às 15h, no Parque São Jorge, pela 19° rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Timão não tem mais chances de classificação para a próxima fase, mas também não corre risco de rebaixamento. Assim, apenas cumpre tabela nesta última partida. Já o clube Jaconero precisa de um empate para se garantir no mata-mata.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Corinthians TV

Como chega o Corinthians

O Timão não conseguiu melhorar seu desempenho e, com uma campanha irregular, não tem mais objetivos no Campeonato Brasileiro Sub-20. Na 15° colocação, com 19 pontos, o Corinthians está a quatro pontos da zona de rebaixamento e a 10 do G8. Assim, com apenas uma rodada para disputar, a equipe apenas cumpre tabela nesta última rodada. Contudo, será a chance de alguns garotos ganharem uma oportunidade na competição. Nomes como do artilheiro Gui Negão, que está com os profissionais neste momento, estão fora do embate.

Como chega o Juventude

Por outro lado, os gaúchos ainda tem pelo que lutar. Afinal, o clube Jaconero está na sétima posição, com 29 pontos, três a mais que o Fluminense, primeiro time fora do G8. Assim, basta um empate do Juventude contra o Corinthians, que a equipe está classificada para a próxima fase. Contudo, caso saia derrotado e o Tricolor Carioca vença seu compromisso, o classificado será decidido nos critérios de desempate.

CORINTHIANS X JUVENTUDE

19ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20

Local: Parque São Jorge, São Paulo (SP)

Data e hora: 23/07/2025, às 15h (de Brasília)

CORINTHIANS: Cadu; Gabriel Caipira, Fernando, Lorenzo e Vini Gomes; Caraguá, Bahia e Dieguinho; Luiz Fernando, Kayke Dallaqua e Nicollas. Técnico: Orlando Ribeiro

JUVENTUDE: Luiz Turatto; Luiz Eduardo, Bernardo, Eduardo Lopes e Gabriel Borges; Kaynan, Sasso e Gui Teixeira; Alex Martins, Lucas Fernandes e Beto. Técnico: Filipe Dias

Árbitro: Gabriel Furlan (SP)

Auxiliares: Robson Ferreira Oliveira (SP) e Felipe Camargo de Moraes (SP)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.