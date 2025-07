São Paulo x América-MG, pelo Brasileiro Sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

São Paulo e América-MG fazem um jogo sem objetivos nesta quarta-feira (22/7), às 15h, no CT de Cotia, pela 19° rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Afinal, tanto o Tricolor Paulista quanto o Coelho não tem chances de se classificar para o mata-mata, mas também não correm riscos de rebaixamento. Assim, será a chance dos treinadores rodarem o elenco e observarem novos atletas na partida.

Onde assistir

A partida terá transmissão da SPFC Play

Como chega o São Paulo

O Tricolor Paulista foi castigado pelo início ruim de competição e não conseguiu figurar no G8 nas rodadas finais. Nem mesmo com o retorno de alguns jogadores que estavam no profissional, como Ryan Francisco, Henrique Carmo e Lucca, o São Paulo conseguiu uma reação para subir na tabela. Assim, o técnico Allan Barcellos deve observar os jogadores e prepara-los para o restante da temporada, já que a equipe ainda tem o Paulistão e a Copa do Brasil da categoria para disputar.

Como chega o América-MG

O caso do Coelho é ainda mais dolorido. Afinal, a equipe chegou a estar na terceira colocação da tabela, mas caiu de rendimento e ficou fora do G8 nesta reta final de competição. Com 25 pontos e na 11° colocação, o América-MG está a quatro do Vasco e não tem mais chances de classificação. Assim, o clube mineiro tenta encerrar o torneio da melhor forma, já que nas últimas quatro partidas, foram três derrotas e um empate.

SÃO PAULO X AMÉRICA-MG

19ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20

Local: CT de Cotia, Cotia (SP)

Data e hora: 23/07/2025, às 15h (de Brasília)

SÃO PAULO: João Pedro; Maik, Isac, Osorio e Hugo; Matheus Ferreira, Enzo Juan e Djhordney ; Tetê, Matheus Ferreira e Henrique Carmo. Técnico: Allan Barcellos

AMÉRICA-MG: Lecce; Arthur, Luíz Henrique, Thallyson e Thiago; Guilherme, Jhonatan Junio e Yago Souza; Jhonnatan Silva, Cauê Machado e Karlos Samuel. Técnico: Mairon César

Árbitro: Gustavo Alencar Rodrigues (SP)

Auxiliares: Leandro Matos Feitosa (SP) e Denis Matheus Afonso Ferreira (SP)

