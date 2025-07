Arrascaeta reforça apoio a De La Cruz após mensagem de médico do Flamengo

O chefe de departamento médico do Flamengo, José Luiz Runco, teve uma declaração vazada nesta terça-feira (22) sobre a situação clínica do volante De la Cruz. De acordo com o profissional, o uruguaio tem uma “lesão crônica irreparável no joelho direito”. Além disso, o médico também criticou a gestão anterior pela contratação do atleta.

No entanto, a situação da lesão do jogador não pegou bem dentro do elenco. Após a declaração ser divulgada pela imprensa, o uruguaio Arrascaeta se posicionou a favor do compatriota nas redes sociais com uma foto ao lado do volante com a seguinte frase:

“Se trata de cuidar dos nossos. Simples assim”, escreveu o jogador.

De la Cruz custou R$ 102,074 milhões aos cofres do Flamengo. O clube, aliás, desembolsou R$ 92 milhões entre direitos federativos e luvas e mais de R$ 9 milhões de custo com intermediação. A contratação foi na gestão de Rodolfo Landim, antecessor do atual presidente rubro-negro, Bap.

Em boletim médico divulgado pelo Flamengo nesta terça-feira (22), Luiz Macedo, membro do departamento médico, explicou a ausência de Nico nos últimos jogos.

“Com relação ao Nico, entendemos que ele teve um primeiro semestre muito bom, talvez a melhor sequência no Flamengo, só que depois de uma lesão traumática no mês de maio, inerente a qualquer atleta, teve esse período de afastamento maior”, iniciou o Dr. Luiz Macedo.

“Isso fez com que a gente, na tentativa de fazer com que tenha a mesma sequência do primeiro semestre, opte por retirá-lo dos próximos jogos para fazer um trabalho especializado para que consiga ter o desempenho tão bom nos próximos desafios”, concluiu o médico do Flamengo.

Arrascaeta ativo nas redes sociais

Não é a primeira vez que Arrascaeta usa as redes sociais para se expressar. Durante as notícias envolvendo a negociação pela renovação contratual, ele postou uma foto ao lado de seu empresário, Daniel Fonseca, com a seguinte frase de efeito: “O tempo põe cada um em seu lugar. Cada rei em seu trono e cada palhaço em seu circo.”

Além disso, ele também fez um outro post no X, antigo Twitter, com a seguinte legenda: “Viva cada momento como se fosse o último, pois dane-se o passado, esqueça o futuro. E viva o presente.”

