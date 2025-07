Thomas Müller não vai se aposentar e está perto de acerto com clube da MLS

Thomas Müller já sabe qual será o próximo capítulo da carreira. Após mais de duas décadas vestindo a camisa do Bayern de Munique, clube que defendeu desde a base, o jogador alemão está de malas prontas para os Estados Unidos. Aos 35 anos, Müller ainda não pensa em aposentadoria. De acordo com informações da ‘Sky Sports’ da Alemanha, ele decidiu seguir jogando por mais alguns anos e deve se transferir para a MLS, onde chegará sem custos após o fim do contrato com o Bayern.

Dois clubes estão interessados no meia, e um deles é o Los Angeles FC, que assim como o Bayern, também disputou o Mundial de Clubes.

Além disso, a mesma fonte adianta que a negociação já está praticamente fechada. Assim, o anúncio oficial de Thomas Müller deve acontecer nos próximos dias, entre uma semana e dez dias.

