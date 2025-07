Aston Villa e o rock de luto! Morre Ozzy Osbourne

Maior cantor da história do Heavy Metal, ícone do Rock e torcedor do Aston Villa, morreu neste 22/7, em Birmingham, Ozzy Osbourne. O metaleiro lutava há anos contra várias doenças, a principal o mal de Parkinson.

Porém, mesmo muito doente, Ozzy conseguiu em 6/7 , fazer a sua última aparição pública: um megaevento que lotou o Villa Park, casa do Aston Villa. Foi o “Back to the Beginning: Ozzy’s Final Bow” (“De volta ao começo: A despedida final de Ozzy”). O evento voltou a reunir a icônica banda britânica Black Sabbath, em sua formação original: Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward. Vários astros do rock estiveram presentes, como Metallica, Pantera e Guns N’ Roses, e o evento teve o ator Jason Momoa como mestre de cerimônias.

Antes do show, posou com os convidados. Pouco depois, sentado numa cadeira que foi elevada ao palco, ele cantou (muito bem para a elevada gravidade de sua doença) seis dos principais hits do Black Sabbath, como “Paranoid”. Ozzy conseguiu cantar, e muito bem para o avançado grau de sua doença.

Ozzy jamais escondeu sua paixão pelo Aton Villa. Em 2024, quando ainda conseguia se levantar e caminhar um pouco, foi o modelo da apresntação da camisa do clube para a temporada.

Ozzy Osbourne e o Black Sabbath

O Black Sabbath é a banda mais importante da história do Heavy Metal. Formada em 1968 na cidade de Birmingham, foi a primeira do metal pesado a ter sucesso planetário. Seus membros na formação original foram o guitarrista e compositor Tony Iommi, o baixista Geezer Butler, o vocalista Ozzy Osbourne e o baterista Bill Ward

Já conseguiram sucesso no seu primeiro álbum, de 1970 (Black Sabbath), e mantendo a pegada com o álbum de maior sucesso, Paranoid (que conta com as músicas mais famosas: “Paranoid”, “Iron Man” e “War Pigs”), e Volume 4, de 1972 (com outro hit, “Changes”).

A banda seguiu como referência nos anos 70 e Ozzy Osbourne, que é a maior referência como intérprete do metal, protagonizou várias polêmicas, algumas que viraram lendas. Uma delas foi ele morder a cabeça de um morcego em um show. Ozzy saiu e cedeu o lugar a outro cantor icônico do matal: Ronnie James Dio (1980 a 1982). Em seguida, outro peso-pesado, Ian Gillan, assumiu o microfone. Mas por pouco tempo (1984/85). A banda seguiu ativa até 2006. Voltou entre 2011 e 2017, quando se despediu de vez. Mas neste 5/7, se juntou novamente como um agradecimento a Ozzy. E justamente na cidade que viu o Black Sabbath nascer: Birmingham.

