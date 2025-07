Viúva comove seguidores com mensagem de um mês do casamento com Diogo Jota - (crédito: Reprodução / Instagram)

Rute Cardoso, viúva do Diogo Jota, jogador do Liverpool que morreu em um grave acidente no início deste mês junto com o irmão na Espanha, usou as redes sociais para lembrar um mês de uma data especial: o casamento deles.

Dessa forma, Rute escolheu três fotos do dia do casório. Uma delas, um close o casal de mãos dadas. Nas outras duas, eles aparecem dançando durante a cerimônia. Assim, a publicação acompanha a música ‘Forever and Ever and Always’, de Ryan Mack, que significa: Para Sempre e Sempre e Sempre, em português.

“1 mês do nosso ‘até que a morte nos separe. Para sempre. Sua garota branca”, escreveu na legenda.

Jota e Rute estavam juntos há 10 anos. Aliás, ela é mãe de seus três filhos, Dinis, de 4 anos, e Duarte, de 2, além de sua filha bebê, Mafalda, de apenas 8 meses. O casamento, portanto, aconteceu em uma cerimônia no Porto, em Portugal, no mês passado, 11 dias antes do acidente fatal.

Morte de Diogo Jota e André Silva

Os irmãos faleceram na madrugada do dia 03 de julho, após um acidente de trânsito na A52, em Cernadilla, na Espanha. O jogador de 28 anos regressava ao Reino Unido após férias para reapresentar-se ao Liverpool. Já André, de 25, o acompanhava na viagem. Ambos viajavam em uma Lamborghini, quando o veículo perdeu a direção, colidiu na proteção da pista e pegou fogo. Os dois morreram na hora.

O atacante lusitano teve passagens por Porto, Paços de Ferreira, Atlético de Madrid, Wolverhampton e Liverpool. Pelo clube inglês, conquistou uma Premier League, uma Copa da Inglaterra e duas Copas da Liga. Também brilhou com a seleção portuguesa, vencendo a Liga das Nações nas edições de 2019 e 2025.

Em homenagem a Diogo Jota, o Liverpool decidiu aposentar a camisa número 20, usada por ele, em todas as categorias do clube, incluindo o time feminino e as divisões de base. De acordo com o clube inglês, a decisão de retirar o número contou com o apoio da esposa de Jota e de toda a família.

“Após conversar com sua esposa, Rute, e com a família, o clube pode confirmar que a camisa número 20 será aposentada em todas as categorias, incluindo o LFC Women e a Academia. Essa é uma forma de honrar não apenas a enorme contribuição que nosso menino de Portugal deu ao time nos últimos cinco anos, mas também o impacto pessoal que teve sobre colegas, funcionários e torcedores, e os laços profundos que construiu com todos eles”, diz o comunicado.

Liverpool FC will retire the number 20 jersey across all levels of the club in honour and memory of Diogo Jota. — Liverpool FC (@LFC) July 11, 2025

